Los Andes no pudo con Deportivo Madryn y dejó pasar la chance de escalar más alto

Los Andes no encontró los caminos
En un partido chato, parejo y de contadas situaciones frente a los arcos, Los Andes igualó 0-0 con Deportivo Madryn por la 22º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional. En el local fue expulsado Gabriel Cañete, mientras que Mauricio Asenjo llegó a las 10 amarillas.
El Milrayitas no pudo provechar la derrota del puntero Ferro Carril Oeste. A pesar de que le faltó fútbol, fue el que más intentó frente a un rival conformista y que casi no pateó al arco de Sebastián López.
A Los Andes le costó el partido.
A Los Andes le costó el primer cuarto de hora, donde estuvo impreciso con la pelota, pero cuando acomodó la zona media y abrió la cancha fue encontrando chances, que terminaron en centros para la cabeza de Mauricio Asenjo, que por esa vía avisó tres veces sin fortuna.
Los Andes, de más a menos
Con otra vocación arrancó el segundo tiempo. Se soltó Alex Valdez Chamorro, aparecieron los espacios, pero Deportivo Madryn no se dejó llevar por delante y no tuvo fisuras en su última línea.
Fue aflojando el ritmo, por abajo le fue imposible llegar a Los Andes, entonces apeló a la larga distancia, como los remates de Sergio Ortiz y Facundo Echevarría que resolvió muy bien Yair Bonnin.
Los Andes no pudo repetir la gran actuación que había mostrado ante Ciudad de Bolívar. Ahora preparará el viaje a Salta, donde lo esperará el urgido Central Norte, con bajas que deberá resolver, pero con la ilusión intacta de volver al triunfo para continuar en el pelotón de arriba.
Terminó el partido
Los Andes y Deportivo Madryn empataron 0-0 en el estadio Eduardo Gallardón.
ST 45 + 5' | Final del partido en Lomas:Los Andes empató 0 a 0 ante Deportivo Madryn.#LosAndes 0 - #DepMadryn 0 #DaleLomas pic.twitter.com/qdbZSv8ZH8— Club Los Andes (@clublosandes) July 26, 2026
Otro intento desde lejos
Remate de Facundo Echevarría que despejó el arquero hacia el medio.
Malas noticias para el local
Expulsado Gabriel Cañete -estando amonestado- por empujar a un adversario.
Exigió de afuera Los Andes
Derechazo bajo de Sergio Ortiz que Yair Bonnin sacó a su derecha.
Lo busca el Milrayitas
Con otra actitud, el local intenta progresar en campo rival.
ST 17' | Lomas sigue buscandoEl partido se disputa principalmente en el la mitad de cancha visitante, con un Los Andes que no desiste en abrir el marcador.#LosAndes 0 - #DepMadryn 0#DaleLomas pic.twitter.com/uobBl44sp5— Club Los Andes (@clublosandes) July 26, 2026
Empezó el segundo tiempo
Deberá mejorar la imagen Los Andes para ir en busca de la victoria.
Terminó el primer tiempo
Los Andes y Deportivo Madryn igualan sin goles en un pobre desarrollo.
PT 45 + 3' | Final del primer tiempo:Los Andes y Deportivo Madryn empatan sin goles en Lomas.#LosAndes 0 - #DepMadryn 0#DaleLomas pic.twitter.com/hThL3qJ5te— Club Los Andes (@clublosandes) July 26, 2026
Los Andes va por arriba
Otro frentazo de Mauricio Asenjo que ahora Yair Bonnin mandó al córner.
Esta vez pasó cerca
Se repitió la fórmula, peinó el “9” y la pelota rozo el palo derecho
Primera aproximación
Tras centro de Facundo Villarreal cabeceó débil Mauricio Asenjo a las manos del arquero.
Comenzó el partido
Los Andes afrontará un partido importante ante Deportivo Madryn en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 22 de la Primera Nacional.
Así forman Los Andes y Deportivo Madryn
Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez, Daniel Franco y Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete y Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Julián Cosi, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalan y Lucas Diarte; Marcelo Meli, Federico Recalde y Nazareno Solís; Leonardo Marinucci, Nicolás Servetto y Luis Silba. DT: Luis García.
Hora: 15. Árbitro: Gonzalo Pereira. Estadio: Eduardo Gallardón. Televisación: LPF Play.