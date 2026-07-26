domingo 26 de julio de 2026
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26 de julio de 2026
Sin emociones.

Los Andes no pudo con Deportivo Madryn y dejó pasar la chance de escalar más alto

En un partido de bajo vuelo, Los Andes igualó sin goles ante Deportivo Madryn. Expulsado Gabriel Cañete y Mauricio Asenjo llegó a las 10 amarillas.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Cabezazo de Maurico Asenjo.

Cabezazo de Maurico Asenjo.

Cabezazo de Maurico Asenjo.

Cabezazo de Maurico Asenjo.

Los Andes iguala sin goles al cabo del primer tiempo.

Los Andes iguala sin goles al cabo del primer tiempo.

Los Andes iguala sin goles al cabo del primer tiempo.

Los Andes iguala sin goles al cabo del primer tiempo.

Los Andes no encontró los caminos

En un partido chato, parejo y de contadas situaciones frente a los arcos, Los Andes igualó 0-0 con Deportivo Madryn por la 22º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional. En el local fue expulsado Gabriel Cañete, mientras que Mauricio Asenjo llegó a las 10 amarillas.

El Milrayitas no pudo provechar la derrota del puntero Ferro Carril Oeste. A pesar de que le faltó fútbol, fue el que más intentó frente a un rival conformista y que casi no pateó al arco de Sebastián López.

A Los Andes le costó el partido.

A Los Andes le costó el partido.

A Los Andes le costó el primer cuarto de hora, donde estuvo impreciso con la pelota, pero cuando acomodó la zona media y abrió la cancha fue encontrando chances, que terminaron en centros para la cabeza de Mauricio Asenjo, que por esa vía avisó tres veces sin fortuna.

Los Andes, de más a menos

Con otra vocación arrancó el segundo tiempo. Se soltó Alex Valdez Chamorro, aparecieron los espacios, pero Deportivo Madryn no se dejó llevar por delante y no tuvo fisuras en su última línea.

Fue aflojando el ritmo, por abajo le fue imposible llegar a Los Andes, entonces apeló a la larga distancia, como los remates de Sergio Ortiz y Facundo Echevarría que resolvió muy bien Yair Bonnin.

Los Andes no pudo repetir la gran actuación que había mostrado ante Ciudad de Bolívar. Ahora preparará el viaje a Salta, donde lo esperará el urgido Central Norte, con bajas que deberá resolver, pero con la ilusión intacta de volver al triunfo para continuar en el pelotón de arriba.

Terminó el partido

Los Andes y Deportivo Madryn empataron 0-0 en el estadio Eduardo Gallardón.

Otro intento desde lejos

Remate de Facundo Echevarría que despejó el arquero hacia el medio.

Malas noticias para el local

Expulsado Gabriel Cañete -estando amonestado- por empujar a un adversario.

Exigió de afuera Los Andes

Derechazo bajo de Sergio Ortiz que Yair Bonnin sacó a su derecha.

Lo busca el Milrayitas

Con otra actitud, el local intenta progresar en campo rival.

Empezó el segundo tiempo

Deberá mejorar la imagen Los Andes para ir en busca de la victoria.

Terminó el primer tiempo

Los Andes y Deportivo Madryn igualan sin goles en un pobre desarrollo.

Los Andes va por arriba

Otro frentazo de Mauricio Asenjo que ahora Yair Bonnin mandó al córner.

Esta vez pasó cerca

Se repitió la fórmula, peinó el “9” y la pelota rozo el palo derecho

Primera aproximación

Tras centro de Facundo Villarreal cabeceó débil Mauricio Asenjo a las manos del arquero.

Comenzó el partido

Los Andes afrontará un partido importante ante Deportivo Madryn en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 22 de la Primera Nacional.

Así forman Los Andes y Deportivo Madryn

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez, Daniel Franco y Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete y Alex Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Julián Cosi, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalan y Lucas Diarte; Marcelo Meli, Federico Recalde y Nazareno Solís; Leonardo Marinucci, Nicolás Servetto y Luis Silba. DT: Luis García.

Hora: 15. Árbitro: Gonzalo Pereira. Estadio: Eduardo Gallardón. Televisación: LPF Play.

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