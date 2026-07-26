Los Andes no pudo con Deportivo Madryn y dejó pasar la chance de escalar más alto

Los Andes no encontró los caminos

En un partido chato, parejo y de contadas situaciones frente a los arcos, Los Andes igualó 0-0 con Deportivo Madryn por la 22º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional. En el local fue expulsado Gabriel Cañete, mientras que Mauricio Asenjo llegó a las 10 amarillas.

El Milrayitas no pudo provechar la derrota del puntero Ferro Carril Oeste. A pesar de que le faltó fútbol, fue el que más intentó frente a un rival conformista y que casi no pateó al arco de Sebastián López.

A Los Andes le costó el partido.

A Los Andes le costó el primer cuarto de hora, donde estuvo impreciso con la pelota, pero cuando acomodó la zona media y abrió la cancha fue encontrando chances, que terminaron en centros para la cabeza de Mauricio Asenjo, que por esa vía avisó tres veces sin fortuna.

Los Andes, de más a menos

Con otra vocación arrancó el segundo tiempo. Se soltó Alex Valdez Chamorro, aparecieron los espacios, pero Deportivo Madryn no se dejó llevar por delante y no tuvo fisuras en su última línea.

Fue aflojando el ritmo, por abajo le fue imposible llegar a Los Andes, entonces apeló a la larga distancia, como los remates de Sergio Ortiz y Facundo Echevarría que resolvió muy bien Yair Bonnin.

Los Andes no pudo repetir la gran actuación que había mostrado ante Ciudad de Bolívar. Ahora preparará el viaje a Salta, donde lo esperará el urgido Central Norte, con bajas que deberá resolver, pero con la ilusión intacta de volver al triunfo para continuar en el pelotón de arriba.