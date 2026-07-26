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26 de julio de 2026
Obras viales.

Quilmes Oeste sumará 20 cuadras de asfalto en el barrio Santos Vega con fondos municipales

Quilmes Oeste incorporará 20 nuevas cuadras de pavimento en el barrio Santos Vega como parte de un plan de 57 calles que también contempla obras hidráulicas.

El Municipio de Quilmes anunció la construcción de 20 nuevas cuadras de pavimento.

El Municipio de Quilmes anunció la construcción de 20 nuevas cuadras de pavimento.

El Municipio de Quilmes anunció la construcción de 20 nuevas cuadras de pavimento.

El Municipio de Quilmes anunció la construcción de 20 nuevas cuadras de pavimento.

En pocas palabras

Resumen generado por Thinkindot AI

El Municipio de Quilmes anunció la construcción de 20 nuevas cuadras de pavimento en el barrio Santos Vega, en Quilmes Oeste, como parte de un plan que alcanzará 57 calles del sector oeste del distrito. La obra será financiada íntegramente con fondos municipales e incluirá obras hidráulicas complementarias.

El anuncio fue realizado durante un encuentro encabezado por la intendenta interina, Eva Mieri, en el Centro de Jubilados "Virginia", junto a funcionarios de distintas áreas municipales. Según indicaron desde el Gobierno local, el objetivo es avanzar con la consolidación de la infraestructura vial en un sector que mantiene una demanda histórica por este tipo de obras.

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La secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, explicó que el plan contempla la ejecución de pavimento de hormigón con cordón cuneta y trabajos hidráulicos. Además, señaló que las calles de tierra, los mejorados y las cintas asfálticas existentes serán reemplazados por calzadas de hormigón dentro del cuadrante comprendido por las avenidas 12 de Octubre, Camino General Belgrano, Mosconi y Laprida.

Qué incluye estas obras en Quilmes

El proyecto también incluye la construcción de sumideros, cámaras de inspección, empalmes y nuevas cañerías para mejorar el drenaje pluvial. En los tramos donde existe un conducto pluvial se prevé la reconstrucción de las estructuras que presenten deterioro.

Desde el Municipio remarcaron que las obras permitirán optimizar la circulación vehicular y peatonal, facilitar el acceso de ambulancias, la recolección de residuos y otros servicios esenciales, además de contribuir a disminuir los problemas de anegamientos y la acumulación de agua en la zona.

Durante la reunión, vecinos del barrio expresaron su conformidad con el anuncio. Entre ellos, Fátima Macías, residente desde hace cuatro décadas en Santos Vega, manifestó que la concreción del pavimento era una obra esperada desde hace muchos años.

El encuentro también sirvió para que los funcionarios municipales recibieran inquietudes de los habitantes del barrio y respondieran consultas sobre el desarrollo del proyecto.

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