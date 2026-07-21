Quilmes: cerrarán durante dos semanas el bajo vías de Ezpeleta por obras de bacheo

Habrá que tomar caminos alternativos en Quilmes.

El paso bajo nivel de Ezpeleta, en Quilmes, permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante aproximadamente dos semanas debido a un operativo integral de bacheo destinado a reparar el deterioro de la calzada y mejorar la circulación.

La interrupción comenzó el lunes y afectará por completo el tránsito en uno de los principales accesos de la localidad, utilizado diariamente por cientos de automovilistas. Las autoridades solicitaron a los conductores utilizar recorridos alternativos mientras se desarrollan los trabajos, con el objetivo de evitar demoras y congestión en la zona.

Según lo previsto, las tareas demandarán unos 14 días, aunque el plazo podría modificarse en función de las condiciones climáticas y el avance de la obra.

Desde el Municipio de Quilmes pidieron comprensión a los vecinos por las molestias ocasionadas y destacaron que la intervención permitirá mejorar la seguridad vial y extender la vida útil de la calzada.

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