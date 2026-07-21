Tarde de juegos y experimentos en Lomas: así fue la nueva edición de la Feria Hacer Ciencia

La Plaza Grigera de Lomas de Zamora volvió a transformarse en un gran laboratorio al aire libre con la tercera edición de la Feria Hacer Ciencia , una propuesta impulsada por el Municipio en el marco de las vacaciones de invierno . Entre juegos , experimentos y actividades recreativas , un montón de niños y adolescentes despertaron su curiosidad e incorporaron nuevos conocimientos.

Universidades, instituciones y equipos de divulgación armaron diferentes stands para hacer demostraciones, muestras y propuestas lúdicas que llamaron la atención de familias y vecinos que estaban paseando por la plaza durante la tarde de este martes. A pesar del cielo gris y con momentos de llovizna, la convocatoria fue muy buena y la gente acompañó con entusiasmo cada una de las actividades.

Gran actuación. Un estudiante de la Técnica Nº2 de Temperley clasificó a la semifinal de la Olimpíada Argentina de Tecnología

"Trajimos un robot delta que tiene materiales como aluminio, impresión 3D, varillas de fibras de carbono y una ventosa que lo que hace es agarrar piezas plásticas para clasificarlas y ordenarlas por forma y color. Es un honor está acá, ver a tanta gente que se acerca con ganas de preguntar y conocer el potencial que tienen las universidades y la posibilidad que nos da a nosotros para crecer como profesionales", destacó Marcos, estudiante de la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) que muy pronto se recibirá de ingeniero.

Uno de los stands más visitados fue el de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA , que tenía un juego de memoria sobre sitios arqueológicos y una réplica de una vasija antigua para armar. "La idea es tener un diálogo con la gente y acercar todo lo que aprendimos para devolverle a la sociedad la posibilidad que nos da a nosotros como estudiantes de realizar nuestros estudios en la universidad pública. Debe ser de los días que más gente tuvimos y nos llena de alegría ver tantos chicos que se van felices", remarcó Facundo, estudiante de arqueología que junto a la UBA forma parte de las ferias que se organizan en distintos barrios a través del proyecto Ciencia Jugada .

La propuesta se dio en el marco de las vacaciones de invierno.

Desde la Universidad Guillermo Brown llevaron su Club de Robótica para que chicos de 12 a 18 años puedan comenzar a relacionarse con la programación y el diseño industrial. "Los robot los manejan a través de una aplicación y también tenemos arduinos, protobords y un led para hacer sistemas de semáforos y medidores de temperatura y humedad para plantas. A los chicos les llama la atención, la pasan muy bien y eso nos pone contentos porque es importante acercarles cuestiones que pueden parecer lejanas como es la ciencia", señaló Rodrigo, que es estudiante y promotor universitario.

Muchas familias que estaban paseando por la plaza aprovecharon para recorrer la feria con sus hijos y disfrutar de una tarde diferente. También hubo varios adolescentes que pasaron por los stands para llevarse folletos e información sobre las carreras para estudiar después del secundario. "La feria está buenísima y mi nena se re enganchó con los juegos de ingenio. En momentos donde la ciencia está castigada por el Gobierno de Milei, es importante que Lomas tenga estas propuestas de apoyo y divulgación", indicó Florencia mientras recorría los stands junto a su hija Julia.

Hubo stands de universidades, instituciones y áreas municipales.

UTN Avellaneda, Universidad de Lanús (UNLa), Instituto CEFYBO, Centro Socioeducativo Encontrarte, Ambiente Lomas, Ambiente Provincia, Educación Lomas, Envión y Argentina Humana formaron parte de la feria que contó además con una radio abierta y stands de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield. El cierre de la jornada fue con el show infantil "El loco de la ciencia".

Juegos de mesa argentinos creados en Lomas de Zamora

La Feria Hacer Ciencia tuvo un stand de Nexo, un club de juegos de mesa argentinos que tiene sede en Lomas de Zamora. "Nos cansamos de explicar juegos europeos y asiáticos así que empezamos a trabajar solamente con la temática nacional y a diseñar juegos para despertar la curiosidad, el asombro y la sorpresa de los chicos", contó Marcelo Maidana, creador del proyecto.

Juegos de cartas, ingenio, estrategia, dados con temática de terror y propuestas relacionadas con el respeto hacia la naturaleza y los animales son algunas de las experiencias lúdicas que ofrece Nexo. "A los chicos les llama mucho la atención tanto los juegos como los materiales con los que están diseñados. Estas ferias son muy lindas porque las familias se acercan, preguntan y nos dan devoluciones que nos sirven para mejorar y seguir creciendo", destacó Marcelo.