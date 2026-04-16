Una jornada en Lomas para pensar la ciencia en tiempos de ajuste

Con juegos, demostraciones y actividades lúdicas, en Lomas de Zamora realizaron una jornada para reflexionar colectivamente sobre el presente y el futuro de la ciencia .

"Ningún pibe sin ciencia" fue el nombre del encuentro que tuvo lugar en la Plaza Santa Marta , donde armaron una feria y kermesse de ciencia con stands didácticos a cargo de becarios del Conicet en los que chicos y chicas pudieron interactuar, jugar y aprender a partir de distintas propuestas vinculadas al conocimiento científico .

Este viernes. En Temperley, invitan a una jornada de memoria y homenaje a los héroes de Malvinas

También hicieron una radio abierta para analizar la situación actual del sistema científico y tecnológico , el desfinanciamiento de un sector estratégico para el desarrollo nacional y los impactos de la modificación de la Ley de Glaciares .

Referentes políticos, científicos y sociales formaron parte del encuentro organizado por Argentina Humana en el que también se debatió sobre la economía popular y la soberanía argentina . Además, en el marco de un nuevo aniversario del 2 de abril, Veteranos de Malvinas fueron homenajeados con la colocación de una placa que señala la distancia entre Lomas de Zamora y Puerto Argentino .

La jornada se llevó adelante en articulación con la carpa de juegos que funciona todos los sábados en la plaza de Santa Marta junto a la Asociación Coy Aike, un espacio que garantiza el derecho a la recreación y el encuentro de los hijos e hijas de trabajadores de la economía popular.

jornada por la ciencia en santa marta3 Veteranos de Malvinas fueron homenajeados durante la jornada.

De la actividad participaron las diputadas nacionales Natalia Zaracho y Adriana Serquis (ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigadora del Conicet) junto a los concejales de Lomas Juan "Chipi" Montaña y Víctor Duarte.

"Ningún pibe sin ciencia" busca acercar el conocimiento a los barrios desde edades tempranas y poner en valor el rol de la ciencia y la tecnología como herramientas fundamentales para el desarrollo con inclusión. Esta primera experiencia en Lomas de Zamora forma parte de una propuesta que llegará a otros distritos de la Provincia de Buenos Aires.

La ciencia, vaciada y castigada por el ajuste de Milei

Desde que Javier Milei asumió como presidente, la ciencia viene sufriendo un feroz y preocupante ajuste. El presupuesto se redujo un 95% en términos reales y el financiamiento para becas cayó un 39%, generando que muchos profesionales se vayan del país por problemas económicos.

La cantidad de personas dedicadas a la investigación que trabajan en el Conicet pasó de 11.079 en noviembre de 2023 a 9.500 en febrero de 2025, es decir que más de 1.500 especialistas dejaron de aportar sus conocimientos al país. Además del Conicet, la administración de Milei desfinanció la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, la Comisión de Actividades Espaciales, el Instituto Malbrán, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional y el presupuesto para ciencia y tecnología de las universidades nacionales.