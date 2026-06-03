Lomas suma nuevos consultorios y especialidades en los centros de salud

Los centros de salud son claves para la atención en los barrios de Lomas.

Los Centros Integrales de Salud (CIS) son muchas veces el primer punto de atención de las familias y vecinos que viven en los barrios de Lomas de Zamora . Para incorporar nuevos consultorios y especialidades médicas , el Municipio avanza con obras de remodelación .

En el CIS Albertina , que está sobre la calle Bustos 2172, finalizaron los trabajos de renovación dentro de la sala que ahora es mucho más amplia y tiene nuevos servicios de ginecología, odontología y farmacia. También incorporaron un salón de usos múltiples para reuniones y charlas preventivas de salud.

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Mientras que en el CIS Llavallol , ubicado sobre las calles Tordillo y Mitre, avanzan las obras para sumar consultorios, sala de espera, enfermería, farmacia, salón de usos múltiples y guardia.

Por su parte, en el CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553) están reacondicionando la recepción, administración, sala de espera, pediatría, ginecología, odontología, dos consultorios médicos, enfermería, farmacia y cocina.

El plan de obras incluye al CIS La Salud como Derecho (Fiorito), Luis Agote (Centenario) y 25 de Mayo (Llavallol). También se pondrá en marcha una segunda etapa de remodelaciones en el CIS Oliveras (San José), CIS Independencia (Parque Barón), CIS Fonrouge (Centenario), CIS La Cortada (Centenario), CIS Tullio (Temperley) y CIS Nueva Esperanza (Santa Catalina).

Fortalecen la salud pública con obras en el Hospital Alende

En el Hospital Alende, uno de los lugares fundamentales para la salud pública de Lomas, el Municipio avanza con una obra de ampliación para incorporar cincos nuevos consultorios y dos salas de parto.

Las salas de parto están equipadas con baño privado y fueron diseñadas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y confort durante el trabajo de parto, el parto y la recuperación dentro un mismo espacio, evitando traslados innecesarios y fortaleciendo el vínculo inmediato con los bebés recién nacidos. Las obras incluyen la instalación de gases medicinales, lámparas de techo, servocunas y todo el equipamiento necesario para prácticas obstétricas.

También van a incorporar cinco nuevos consultorios de pediatría, obstetricia y un sector para el personal médico con salón de usos múltiples, siete habitaciones y dos vestuarios. Además de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, este nuevo espacio permitirá liberar áreas en planta baja y el primer piso para habilitar los nuevos consultorios de pediatría y obstetricia.