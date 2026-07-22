Fernanda Iglesias fulminó a Wanda Nara: "No es un ejemplo de vida"

Todo comenzó este lunes cuando Wanda Nara arremetió en las redes sociales contra Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, y Marcia Frisciotti, “Pochi”, integrante de Puro Show, con fuertes palabras para ambos. Mientras que luego Fernanda Iglesias tomó la palabra.

A través de su perfil oficial en X, Wanda Nara expuso que la panelista Pochi atraviesa una dura lucha de salud mental por parte de un familiar. “Hablando de hijos, ¿por qué no contás a quién tenías internado con una situación grave y tenés todavía con problemas mientras te dedicás al chisme barato y comentarios de resentida?”, lanzó Wanda Nara.

¿Qué onda? Facundo Arana, en pareja: quién es la joven con la que comenzó un romance

Y sumó: “¿Desde cuándo defendés un violento de mujeres? ¿Querés que te refresque la cabeza de tu propia vida? Así no tenés tanto tiempo al pedo. Mirá tu vida y tu familia”.

En este contexto, Pochi contó en Puro Show que su hija lucha con problemas de salud mental. “Lo cuento ahora que mi hija es mayor y me dio el permiso de hacerlo”, comentó.

Su historia conmovió a Fernanda Iglesias, que se sintió identificada con algunos puntos del relato y saliera a fulminar directamente a Wanda Nara.

“Qué confundida que está Wanda en la vida”, manifestó la periodista. Y sumó: “Decir estas cosas privadas como algo ofensivo habla de una persona que no entiende nada, que no es ejemplo de nada. Va a Turquía y paga un premio para ser la mujer del año porque no lo es de ninguna otra manera”. “No tiene valores, no tiene empatía. No entiende nada”, reforzó Fernanda Iglesias.

Fernanda Iglesias estalló contra Wanda Nara.

Pochi, que en su momento mantuvo una relación cercana y de amistad con Wanda Nara, blanqueó que no espera ningún pedido de disculpas: “Ella no tiene ese nivel de reflexión, así que no lo espero”.

“Yo jamás haría lo que ella hizo porque jamás expondría las cosas que me ha contado en privado. He tenido mil charlas con ella y nunca actuaría así”, sostuvo.

Y cerró: “Yo no tenía un secreto, pero no contaba nada porque mi hija era menor, no es pública y es una persona privada. Hoy que lo puedo contar con su permiso pienso que me saqué un peso de encima y que es un alivio”.