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21 de julio de 2026
¿Qué onda?

El papá de Rodrigo de Paul sobre el casamiento con Tini Stoessel: "No me invitaron"

Roberto, el papá de Rodrigo de Paul, habló de su relación con Tini Stoessel y con muy buena onda se refirió a los planes de casamiento de la pareja.

El papá de Rodrigo de Paul habló de todo.&nbsp;

El papá de Rodrigo de Paul habló de todo. 

Roberto de Paul, el papá de Rodrigo de Paul, habló con Moria Casán y reveló que siente un inmenso orgullo por el desempeño del futbolista en el Mundial 2026 y también se refirió con mucho humor al casamiento de su hijo con Tini Stoessel.

En medio de la entrevista, Moria Casán le preguntó a Roberto por su vínculo con Tini Stoessel. Luego de que él afirmara que se llevan bien, la conductora del ciclo de El Trece quiso saber por el supuesto casamiento entre el futbolista y la artista.

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“Yo invitación al casamiento no recibí todavía, así que no sé”, expresó, y añadió, divertido: “Todavía no me dijeron nada, no me invitaron”. “¡Se entera del casamiento por la tele!”, ironizó Moria Casán.

La relación con Tini Stoessel

Además, Roberto dijo que Tini Stoessel “es una gran compañera” para su hijo y que siempre está en contacto con la familia: “Es súper tierna y amable, es muy agradable”.

“Rodrigo se apoya mucho en Tini, charlan mucho y son los dos súper compañeros. Yo a ella la veo muy centrada. Es un diez. Los veo bárbaro a los dos. Tampoco me meto mucho, obviamente”, reconoció Roberto de Paul.

Según la información que difundieron en LAM, en América TV, el evento tendría lugar el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Entre los detalles que trascendieron a la prensa, se supo que el lugar elegido para la boda es el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un salón que fue protagonista en bodas como la de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

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