martes 19 de mayo de 2026
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18 de mayo de 2026
Fuerte.

Tini Stoessel, sobre los casos de abuso y violencia de género: "No tengan miedo de denunciar"

Tini Stoessel frenó su show en Salta y dio un fuerte mensaje sobre los abusos sexuales, el miedo y la violencia de género. “Espero que seamos más escuchadas”, dijo.

Tini Stoessel dio un fuerte mensaje.&nbsp;

Tini Stoessel dio un fuerte mensaje. 

Tini Stoessel tomó la palabra nuevamente para hablarle a sus fans durante un show que brindó el fin de semana en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde volvió a referirse a los abusos sexuales y a la violencia de género.

Además de mostrar su música y su puesta en escena, Tini Stoessel hizo una profunda reflexión y luego sus comentarios se hicieron virales en las redes sociales.

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Antes de interpretar “Me voy”, Tini Stoessel frenó el recital y abrió su corazón frente a miles de personas. “Estoy pensando la manera de decirlo, algún día”, comenzó diciendo la artista, visiblemente movilizada.

Luego, profundizó sobre las situaciones que atraviesan muchas mujeres en su vida cotidiana: “Qué injustas muchas cosas. Al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa”.

Además, Tini Stoessel hizo referencia a hábitos naturalizados que reflejan esa preocupación constante: “Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa, que estás bien, que estás ‘a salvo’, en el trabajo, en el colegio”.

“Acá estamos todas juntas, en la misma lucha, pero esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar”, expresó la artista en su show en Salta.

En ese sentido, Tini Stoessel agregó: “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte”.

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Tini Stoessel dio un fuerte mensaje en Salta.

Tini Stoessel dio un fuerte mensaje en Salta.

El cierre del mensaje de Tini Stoessel

Uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando Tini Stoessel destacó el silencio total que se generó en el estadio mientras hablaba: “Escuchá este silencio y me parece estremecedor, de verdad”.

“¿Cuándo va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas por la calle, que cambien tantas cosas? No tengan miedo de hablar, de denunciar. Y espero que seamos más escuchadas”, cerró.

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