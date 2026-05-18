Nicole Neumann reveló cuál es su juguete sexual favorito

Nicole Neumann lo hizo otra vez y se animó a exponer una serie de confesiones sexuales en su programa de streaming, donde comparte el aire con hermana Geraldine Neumann . Cómo era de prever, picantes palabras abrieron un debate en las redes sociales.

La modelo reconoció picante que practica la autosatisfacción y que tiene un juguete sexual de goma. “¿Quién no tiene uno?“, preguntó la modelo entre risas.

Son rumores. Aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera se habrían separado

''Nicole Neumann'': Porque la MILF de oro, reveló que se masturba y que tiene un pene de goma en su cuarto pic.twitter.com/rGweyAf7cP

Su hermana Geraldine Neumann comentó que era una buena forma de conocerse y guiar a la otra persona en los encuentros íntimos para no fingir, a lo que la sumó: “O te guiás sola. Listo”.

Las palabras de Nicole Neumann despertaron todo tipo de reacciones en las redes. Mientras que varias mujeres la felicitaron por sincerarse, algunos usuarios la criticaron metiéndose en su vida personal.

“Solo hablan de sexo”, “¿Es necesario?“, ”¿A quién le importa?“, “Decadente y vulgar”, fueron las opiniones que se leyeron en el posteo de Solo con Niki, su programa de streaming.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera. Nicole Neumann y Manu Urcera.

Por qué Nicole Neumann y Manu Urcera no tienen intimidad los fines de semana

Nicole Neumann y Manu Urcera contaron que durante los fines de semana no tienen relaciones sexuales. Fue el piloto quién contó durante una nota con el Pollo Álvarez en Casino Resort esa dinámica de la pareja. “Yo los fines de semana me voy a las carreras. Hay veces que no, que llegás cansado”, sostuvo.

Mientras que Manu Urcera y Nicole Neumann siempre se mostraron muy fogosos y unidos, pero la llegada de Cruz también habría alterado la frecuencia de sus encuentros bajo las sábanas.