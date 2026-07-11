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Soy Luna vuelve a los escenarios del teatro luego de 10 años

Los integrantes del elenco de la serie Soy Luna vuelve a presentarse en vivo en el teatro con presentaciones en Argentina y el resto de América latina.

Soy Luna vuelve a escena.&nbsp;

Soy Luna vuelve a escena. 

El elenco de la serie Soy Luna vuelve a presentarse en vivo con “Soy Luna Tour, El Último Show” en una gira que marcará el esperado regreso al teatro de sus protagonistas a los escenarios y recorrerá Latinoamérica a partir de octubre de 2026.

“Soy Luna Tour, El Último Show” llegará a Argentina y se presentará en la ciudad de Buenos Aires el 9 de octubre. Próximamente se darán a conocer los detalles, beneficios y canales oficiales de venta a través de las cuentas oficiales del tour en las redes sociales.

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En una celebración inolvidable para los fans de la serie, Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, junto a un destacado cuerpo de bailarines en escena, encabezarán esta experiencia única en vivo.

Vuelve Soy Luna.

Vuelve Soy Luna.

Todas las canciones de Soy Luna

El show reunirá las canciones más icónicas de Soy Luna con los temas de la nueva temporada, en una propuesta especialmente diseñada para celebrar la música, los recuerdos y la emoción de volver a vivir Soy Luna una vez más.

Este anuncio llega en el marco del estreno de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney, que estrenará el próximo 24 de julio en la plataforma de streaming y abrirá un nuevo capítulo de esta historia que promete volver a emocionar a fans y conquistar nuevas generaciones.

Las tres primeras temporadas de la serie ya están disponibles en Disney, donde los fans pueden revivir la historia y prepararse para el estreno de la nueva temporada.

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