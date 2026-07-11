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11 de julio de 2026

Homicidio en Villa Fiorito: piden 12 años de prisión para un adolescente

Lo acusan de participar en el asesinato a balazos de Iván Ezequiel Merlo. Es el único detenido por el homicidio.

El crimen quedó filmado.

El crimen quedó filmado.

En pocas palabras

  • Piden 12 años de prisión para un adolescente acusado por el homicidio de Iván Ezequiel Merlo en Villa Fiorito.
  • El imputado, de 17 años, fue identificado por cámaras de seguridad como partícipe del asesinato ocurrido en abril.
  • El fiscal solicitó la condena como coautor del delito de “homicidio en ocasión de robo” en un juicio abreviado.
Resumen generado por Thinkindot AI

Pidieron 12 años de prisión para un adolescente acusado por el homicidio de Iván Ezequiel Merlo, un joven asesinado a tiros en el mes de abril en la localidad de Villa Fiorito.

El imputado, identificado como F.V., tiene 17 años y había sido detenido a fines del mes de junio, luego de que lo identificaran por las cámaras de seguridad como partícipe del asesinato de Merlo, de 27 años.

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La situación del menor quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. Finalmente se decidió resolver el caso mediante un juicio abreviado.

El fiscal Juan Ignacio Colazo pidió que F.V. sea condenado a 12 años prisión de efectivo cumplimiento, como coautor del delito de “homicidio en ocasión de robo”. Queda esperar la postura del abogado defensor del menor, para ver si adhiere a ese pedido y se puede presentar ante el juez.

El homicidio de Iván Merlo

El homicidio qued&oacute; filmado.

El homicidio quedó filmado.

El crimen ocurrió el pasado miércoles 1° de abril a la madrugada en la calle Darwin, entre La Haya y Virgen de Itatí. Según se observa en las imágenes de una cámara de seguridad, la víctima separaba residuos arrojados a la vía pública junto a otros dos jóvenes cuando apareció en escena una moto.

Uno de los ocupantes del rodado bajó, apuntó directamente hacia Iván Merlo con una pistola y le efectuó dos disparos. Uno de los balazos le impactó en la espalda.

Tras el ataque, el agresor huyó en la moto con su cómplice, mientras que Merlo fue trasladado a la UPA de Fiorito, donde fue atendido y dado de alta. Sin embargo, por la tarde sufrió una descompensación como consecuencia de las heridas y fue derivado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde murió poco después de ingresar.

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