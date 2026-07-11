Homicidio en Villa Fiorito: piden 12 años de prisión para un adolescente

Pidieron 12 años de prisión para un adolescente acusado por el homicidio de Iván Ezequiel Merlo , un joven asesinado a tiros en el mes de abril en la localidad de Villa Fiorito .

El imputado, identificado como F.V., tiene 17 años y había sido detenido a fines del mes de junio, luego de que lo identificaran por las cámaras de seguridad como partícipe del asesinato de Merlo, de 27 años.

La situación del menor quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. Finalmente se decidió resolver el caso mediante un juicio abreviado.

El fiscal Juan Ignacio Colazo pidió que F.V. sea condenado a 12 años prisión de efectivo cumplimiento , como coautor del delito de “homicidio en ocasión de robo”. Queda esperar la postura del abogado defensor del menor, para ver si adhiere a ese pedido y se puede presentar ante el juez.

El homicidio de Iván Merlo

El homicidio quedó filmado.

El crimen ocurrió el pasado miércoles 1° de abril a la madrugada en la calle Darwin, entre La Haya y Virgen de Itatí. Según se observa en las imágenes de una cámara de seguridad, la víctima separaba residuos arrojados a la vía pública junto a otros dos jóvenes cuando apareció en escena una moto.

Uno de los ocupantes del rodado bajó, apuntó directamente hacia Iván Merlo con una pistola y le efectuó dos disparos. Uno de los balazos le impactó en la espalda.

Tras el ataque, el agresor huyó en la moto con su cómplice, mientras que Merlo fue trasladado a la UPA de Fiorito, donde fue atendido y dado de alta. Sin embargo, por la tarde sufrió una descompensación como consecuencia de las heridas y fue derivado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde murió poco después de ingresar.