Lanzaron un proyecto para fortalecer el acompañamiento en las infancias en Lomas

En el barrio 17 de Noviembre de Lomas de Zamora se realizó el lanzamiento del Proyecto YANAPAY y la inauguración de un aula de apoyo escolar. La iniciativa, financiada por la Cooperación de Luxemburgo se desplegará durante 2026 y 2027 y beneficiará a 200 niños, niñas y adolescentes .

Así se dio inicio a una nueva etapa de trabajo conjunto entre la organización Desarrollo y Autogestión (DYA), la Asociación Civil Wawa Wasi Caritas Alegres , organismos del Estado y organizaciones sociales del territorio. Entre sus principales acciones contempla espacios de apoyo escolar y recreativos, servicios de educación inicial de calidad, dispositivos de salud mental destinados a adolescentes y jóvenes, capacitaciones para organizaciones comunitarias y la conformación de mesas de co-gestión entre el estado y actores sociales para garantizar la continuidad de las políticas.

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Durante la presentación la directora ejecutiva de DYA, Helga Fourcade , destacó la importancia del trabajo territorial: "Nuestro compromiso es fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias para que sigan siendo protagonistas en la garantía de derechos de la infancia, mejorando su gestión, su autonomía y construyendo, junto al Estado, entornos más justos y protectores".

YANAPAY en quechua significa "nos sostenemos, colaboramos y acompañamos en comunidad" y tiene como objetivo fortalecer los enormes protectores para niños, niñas y adolescentes, promoviendo el acceso a una educación de calidad, el acompañamiento psicosocial, la participación comunitaria y la articulación entre instituciones.

YANAPAY en quechua significa "nos sostenemos, colaboramos y acompañamos en comunidad".

El evento comenzó con actividades recreativas para los niños coordinadas por el payaso Von rueda que realizó juegos, y luego se realizada ceremonia de corte de cinta de la inauguración del aula. Del acto participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas Nancy Carrere, directora de Coordinación de Medidas de Protección frente al Trabajo Infantil y Adolescente (COPRETI); Noelia Coronel, directora de Comunidades Migrantes; Graciela Rolle, supervisora de Sistemas Alternativos; Adriana Grandoni, representante de la CTA Lomas de Zamora; además de integrantes de la Fundación Organización Comunitaria (FOC), César Perri y Pamela Orta.

El encuentro concluyó con un catering comunitario y una presentación de danza tinku, expresión cultural andina que aportó un cierre festivo y celebró el trabajo conjunto en favor de la protección y promoción de los derechos de la infancia en el distrito.