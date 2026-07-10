Brown de Adrogué empató ante Ituzaingó y se sigue complicando con el descenso

Brown de Adrogué no pudo con Ituzaingó y sigue sufriendo.

Brown de Adrogué sigue hundido en el fondo de la tabla de posiciones de la Primera B y este viernes no pudo vulnerar a Ituzaingó en el Lorenzo Arandilla. Fue otro partido sin éxito para el conjunto de Adrogué, que se complica con el descenso fecha tras fecha.

El partido se desarrolló tal como lo anticipaban las urgencias de ambos equipos: mucha fricción, pocas ideas y un miedo generalizado a perder. Durante los 90 minutos, ni Brown de Adrogué ni el "León" del oeste pudieron hilvanar circuitos claros de juego. El arquero visitante y la zaga del Tricolor terminaron siendo lo más firme en una tarde donde las áreas prácticamente no tuvieron emociones.

Este empate sin goles estira el historial de paridad entre ambos en este año de la Primera B Metropolitana, tras haber igualado 1-1 en la primera rueda disputada en el mes de febrero.

La sombra del descenso acecha a Brown de Adrogué El panorama para Brown de Adrogué se vuelve cada vez más oscuro. Tras sufrir el descenso desde la Primera Nacional, el conjunto de Adrogué no logra hacer pie en la categoría. Tras completarse la fecha número 24 de la Primera B, el Tricolor suma 24 unidades, solo dos unidades más que Villa San Carlos, el útlimo que estaría descendiendo a la Primera C.

Si bien Ituzaingó se mantiene en una situación aún más comprometida ocupando los puestos de descenso directo a la Primera C, rescatar un punto como visitante le sirve como inyección anímica, mientras que para Brown de Adrogué representa dos puntos vitales perdidos en su propia casa. De esta manera, el margen de error para Brown de Adrogué se reduce partido tras partido. En la próxima fecha, el Tricolor recibirá a Laferrere en otro duelo crucial en la Primera B. El resumen de Brown de Adrogué ante Ituzaingó Resumen: #Brown 0-0 Ituzaingó pic.twitter.com/F72TybGE6L — El Show del Sur (@ElShowdelSur) July 10, 2026

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