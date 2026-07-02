Brown de Adrogué sumó calidad al plantel: regresó Matías Noble

La dirigencia de Brown de Adrogué se movió rápido en el mercado de pases e hizo uso del cupo máximo de refuerzos para la segunda rueda de la Primera B . De las cuatro caras nuevas, tres debutaron en el triunfo frente a Flandria (2-0). En las últimas horas se anunció el arribo de Matías Noble.

El libro de pases invernal contemplaba sumar cuatro refuerzos como máximo. El primer que llegó fue el extremo Lucas Baldunciel , al que se sumaron el delantero Brandon López y el central Luciano Sánchez. De esta manera, Matías Noble tendrá un nuevo ciclo en el Tricolor en lo que resta del 2026.

Finalizado su vínculo en la institución de Adrogué , el volante zurdo recaló en Real Tomayapo (Bolivia), luego en Melgar (Perú) y retornó a la Argentina para jugar en la Primera Nacional en Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Chaco For Ever.

En el elenco chaqueño, Matías Noble apenas sumó tres presencias: en las dos primeras fechas ante Acassuso y San Telmo (como titular) y en la 7º con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Con poco rodaje rescindió su vínculo con el Azabache y firmó hasta diciembre de 2027 en Brown de Adrogué.

Sus estadísticas en el Tricolor son de 64 partidos, cuatro goles, ocho asistencias y ocho tarjetas amarillas. El oriundo de Berisso, de 29 años, se formó futbolísticamente en Gimnasia y Esgrima La Plata, desde donde saltó a Quilmes y posteriormente a Brown de Adrogué en 2020 para su primer ciclo en el club.

Arma ofensiva para Jorge Vivaldo

La llegada del hábil volante es una alternativa más que interesante para un equipo que necesita recuperar fútbol y tener variantes en ofensiva para sumar ese colchón de puntos indispensable para alejarse de la zona baja de la tabla e ilusionarse con acceder a los puestos de Torneo Reducido.

Luego del partido contra Flandria, el entrenador Jorge Vivaldo se mostró feliz por el rendimiento de los tres refuerzos en cancha y adelantó que Matías Noble, que se recupera de una lesión, estaría disponible para dentro de un par de semanas. No estará ante Deportivo Armenio, en Ingeniero Maschwitz, pero sí estaría a disposición con Atlético Ituzaingó, en el estadio Lorenzo Arandilla.