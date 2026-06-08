Rescindió contrato con Brown de Adrogué y ya consiguió nuevo club

A dos fechas del cierre de la primera rueda de la Primera B , se confirmó la primera baja en Brown de Adrogué para afrontar el segundo semestre de la temporada. Alan Visco rescindió su contrato y fue anunciado como refuerzo de Deportivo Laferrere, equipo que milita en la misma categoría.

El extremo, que vistió la camiseta de Los Andes en 2023, había sido la sexta incorporación del Tricolor en el mercado de pases de comienzo de año sumándose al plantel que por entonces dirigía Pablo Nieva , reemplazante en el cargo de Fabián Lisa.

El club informó que realizó el máximo de los “esfuerzos” para convencer al jugador de continuar, pero que el mismo esgrimió motivos “personales” en su decisión final.

“Brown informa a sus socios, simpatizantes y medios de comunicación que el jugador Alan Visco ha manifestado su decisión de rescindir el vínculo que lo unía a nuestra institución por motivos estrictamente personales”, explicaron desde el club de Adrogué.

Sin acuerdo con Brown de Adrogué

Alan Visco había jugado la última temporada en Sacachispas, club con el que descendió a la Primera C y había firmado contrato con Brown de Adrogué hasta diciembre de 2026.

La dirigencia del Tricolor fijó postura argumentando que “desde el momento en que el futbolista comunicó esta intención, el club agotó todas las instancias de diálogo y realizó los esfuerzos necesarios con el objetivo de encontrar alternativas que permitieran su continuidad dentro del proyecto deportivo. Sin embargo, ante la negativa del jugador y respetando su decisión personal, se ha procedido a formalizar la rescisión contractual”.

Gol de Alan Visco Gol para Brown de Adrogué contra Deportivo Laferrere.

Por último, el texto señala que “nuestra institución continuará trabajando con responsabilidad y compromiso con el objetivo de conformar un plantel competitivo para alcanzar los objetivos trazados, manteniendo intacta la convicción de representar de la mejor manera a nuestros socios e hinchas”.

El paso de Alan Visco por el club

El extremo llegó a disputar 16 partidos en Brown de Adrogué, de los cuales fue titular en ocho y en otro permaneció en el banco de suplentes. Marcó un gol (ante Deportivo Laferrere, su nuevo club) y brindó una asistencia.

Sus inicios fueron en las divisiones inferiores de Sacahispas, luego pasó por Cañuelas, Berazategui, Los Andes, F.C. Midland, Ituzaingó y nuevamente en el club de Villa Soldati hasta su ingreso a Brown de Adrogué en enero de este año.

Embed

Como contrapartida, el club anunció a Lucas Baldunciel como primer refuerzo, procedente de San Telmo. El Chucky entrena con el plantel desde el jueves pasado.

Brown de Adrogué, de floja campaña, cayó el sábado como local frente a Comunicaciones (1-2) y con 18 puntos quedó a uno de los puestos de descenso, que tiene a Villa San Carlos (15) y Atlético Ituzaingó (8). En la próxima fecha visitará a Defensores Unidos de Zárate, sábado a las 15.30, a confirmar.