Jorge Vivaldo, tras el triunfo de Brown de Adrogué: "Veníamos muy golpeados..."

Después de algunas pálidas, fue un resurgir para Brown de Adrogué el triunfo logrado como visitante frente a Sportivo Dock Sud . El Tricolor necesitaba aire para salir de la zona baja de la tabla y despegarse de esa lucha en la que nadie quiere estar. Jorge Vivaldo asumió responsabilidades por la campaña del equipo.

El entrenador reconoció que “anímicamente” no atravesaban un buen momento. Dos empates y tres derrotas consecutivas marcaban el proceso que Brown de Adrogué venía acarreando en las últimas fechas.

Para salir del fondo. Brown de Adrogué le ganó a Dock Sud y cortó la mala racha

“Veníamos muy golpeados. Aparte nos venían convirtiendo goles, habíamos visto en la semana cual era la forma en que el rival te podía lastimar. Y nos lastimaba. Entonces perdimos por culpa nuestra. Estaba muy enojado, todos nosotros, sabemos que esta institución no puede estar en la posición que está, nos tenemos que hacer cargo”, declaró a modo de autocrítica en diálogo con Cadena Tricolor.

Con un planteo aguerrido, volvió a ganar en el estadio de los Inmigrantes, como lo había hecho en el Torneo Clausura 2025 (3-1). Con gol de Nahuel Rodríguez, sacó la diferencia que supo administrar hasta el final.

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“Primero cambiamos el sistema, adelantamos un poquito más a (Matías) Sproat para que pueda jugar más cerca de Nico (Meaurio) que hizo un desgaste muy grande, el Chueco también corrió un montón”, remarcó Jorge Vivaldo, que quedó sorprendido por la estrategia del rival.

“Jugaron con tres centrales, no lo esperábamos, pero había que cortar el circuito de juego que generan siempre el 8 (Tomás Chamorro), el 10 (Kevin Ghigliazza) y el 11 (Gonzalo Gómez), que juegan muy bien. Eso lo hicimos bien y estar atentos a (Sebastián) Vivas que en el área es peligroso”, afirmó.

A diferencia del equipo de Adrogué, el Darsenero sumaba cinco partidos sin derrotas. Por eso, el DT estaba alerta: “Sabíamos que iba a ser difícil porque es un equipo que juega bien, que tiene jugadores de muy buen pie. Hicimos un gran primer tiempo, en el segundo ellos manejaron mejor la pelota, pero defendimos bien. Hicimos un gran esfuerzo y gracias a Dios pudimos ganar”.

El sótano de la Primera B

Brown de Adrogué (18) tomó una distancia de cuatro puntos respecto al último puesto que determina los dos descensos. Aprovechó las derrotas de Villa San Carlos (14) frente al líder Excursionistas, de UAI Urquiza (16) contra Real Pilar y de Flandria (19) ante Defensores Unidos de Zárate. El último es Atlético Ituzaingó (5), que no ganó en 18 fechas disputadas.

Este sábado, desde las 15, el Tricolor recibirá a Comunicaciones en el estadio Lorenzo Arandilla, televisado por LPF Play. “Es un club que lo adoro, lo amo. Tuve tres pasos, tengo grandes amigos, hoy nos toca ser adversarios, pero solo futbolísticamente”, sostuvo Jorge Vivaldo.