Apareció sana y salva la adolescente de 13 años de Temperley.

Luego de una intensa búsqueda, apareció la adolescente de 13 años que estaba desaparecida desde el sábado a la tarde, momento en el que se la había visto por última vez en Temperley.

La noticia se conoció públicamente durante un móvil de Crónica TV, en el que la madre de la mejor amiga de Y.N. contó que, mediante una conversación por chat durante la tarde de este lunes, lograron ubicarla. "Nos decía: 'Estoy volviendo'. Fuimos a la comisaría y los policías nos dijeron 'vamos'. Seguimos chateando con ella para que no entrara en pánico", comenzó relatando la vecina de Temperley.

Cuando llegaron al lugar del encuentro, la adolescente estaba acompañada por un chico menor de edad con quien se la había visto en un video grabado por una cámara de seguridad.

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