Una festividad celta llega a Temperley para honrar a la Pachamama

Casa Kilhawe de Temperley tendrá este sábado una celebración especial, donde a través de una charla y música en vivo se podrá ser parte de un agradecimiento a la Madre Tierra en su día y además darán a conocer Lughnasad que es una festividad céltica.

Fernando Killian y Guillermo Santana MacKinlay son de Lomas y estarán al frente de la charla. Serán los encargados de exponer y explicar de qué se trata Lughnasad, que se celebra cada 1° de agosto. La cita es a las 18 en Suárez 326, Temperley, donde todos los vecinos podrán ser parte del encuentro gratuito denominado "Lughnasad en Kilhawe"

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Justamente esta festividad celta se celebra el mismo día de la Pachamama, en Lughnasad la Madre Tierra también está presente por lo que la jornada será para compartir diferentes culturas, ritos y celebraciones.

"Lugh es un dios solar, en esa fecha se rinde tributo a su madrina, quién murió trabajando la tierra de Irlanda, razón por la cual es casi equivalente a lo que es para esta parte del mundo la Pachamama. Pero astronómicamente esta celebración andina en realidad coincide con el Imbog celta o el Santa Brígida cristiano", según explicaron los lomenses que estarán al frente de este evento.

Tanto Killian como Mackinlay son profesores de lenguas gaélicas. Por eso, serán ellos los encargados de brindar una charla didáctica conmemorativa sobre la temática. "Se trata de una festividad, tan arraigada hasta el día de hoy tanto en Irlanda como en Escocia", aseguraron.

Lughnasad marca el comienzo de la época de la cosecha, la maduración de las primeras frutas, y fue tradicionalmente un tiempo de reunión de la comunidad, ferias, carreras de caballos y reuniones con familiares y amistades distantes. Entre los irlandeses este fue un tiempo favorito para “handfastings”, es decir, para las bodas.

Lo que hace esta festividad además es recordar lo que significaba para pueblos como los celtas y los nórdicos recoger sus cosechas, ya que en la actualidad todo está industrializado y es sencillo ir al supermercado o abrir la heladera cuando tenemos hambre, pero hay que tener en cuenta que siglos atrás el sustento de toda tu familia durante los duros meses de invierno, dependía de lo que recogían en época de cosecha. "Lo que hoy se recoge será el alimento del invierno y las semillas para la próxima primavera", aseguraban en ese entonces.

Música en vivo en Kilhawe

Desde Kilhawe detallaron que luego de la charla, habrá momento musical, iniciando con canciones gaélicas interpretadas por Ferry O'Killian que es luthier con casi tres décadas de experiencia en tambores simples o afinables. O'Killian estará este sábado en el espacio ubicado en Temperley con su Bodhrán (tambor irlandés) y para cerrar la tarde-noche contarán con la participación especial del grupo vocal Danny Boys, con clásicos del repertorio tradicional irlandés y escocés.

Danny Boys se destaca en lo mejor del folk de Irlanda y Escocia. Sus integrantes son: Emi, Eze y Ale, quienes por primera vez se van a estar presentando en Casa Kilhawe.

Los que quieran participar de este encuentro que promete celebrar y agradecer a la Madre Tierra, pero además compartir otras culturas y ritos deben tener en cuenta que la entrada es libre y gratuita. Habrá servicio de buffet y el show musical será "al sobre".

Para más información se puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: 1154777319

Mirá parte del show de música celta