Lomas Corre en Comunidad: cómo será la maratón en la Plaza Grigera

Lomas de Zamora se prepara para vivir una gran fiesta del deporte con una nueva maratón organizada por el Municipio que tendrá como epicentro a la histórica Plaza Grigera y convocará a miles de vecinos y familias que disfrutarán de una jornada donde el espíritu de superación, la actividad física y la vida saludable serán protagonistas.

Lomas Corre en Comunidad es el nombre del evento que se desarrollará el domingo 13 de septiembre, desde las 9, en el espacio de la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 . La competencia tendrá dos modalidades: una carrera de 3 kilómetros para quienes deseen participar de forma recreativa o estén dando sus primeros pasos en el deporte; y otra de 10 kilómetros destinada a corredores con mayor experiencia.

Ambas carreras serán por la Avenida Yrigoyen (con la Plaza Grigera como punto de partida y llegada) y a lo largo del recorrido habrá puestos de hidratación, baños, servicio médico y personal capacitado para brindar atención y acompañamiento ante cualquier eventualidad. También armarán espacios acondicionados con el objetivo de otorgar mayor comodidad a quienes participen y acompañen la jornada.

A todos los corredores se les entregará una medallas y también darán premios a los primeros 5 puestos en las categorías de 3k y 10k tanto en la clasificación general como en la clasificación por género. El evento tendrá un fin solidario ya que los vecinos podrán donar ropa deportiva y zapatillas para clubes de barrio.

Para anotarse a la maratón hay que entrar a la web del Municipio. Es necesario presentar un deslinde de responsabilidad con la firma y aclaración del participante. Y los menores de edad deben tener el consentimiento expreso de sus padres o responsables. Más de 10 mil personas formaron parte de la edición del año pasado.

Puesta a punto para la gran maratón en Lomas de Zamora

Muchos vecinos están participando de los entrenamientos gratuitos que organiza el Municipio para llegar de la mejor manera a la maratón del 13 de septiembre.

Las jornadas de acondicionamiento físico se llevan a cabo los domingos, de 10 a 12, tanto en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) como en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771). "Es una propuesta pensada para que los vecinos se animen a entrenar y vean que pueden mejorar, participar y prepararse para la carrera que se hace en septiembre. En los entrenamientos hacemos acondicionamiento general, fuerza, coordinación, movilidad y trabajos aeróbicos", indicó Marcelo Acosta, uno de los profesores que está a cargo de las clases.

Alrededor de 40 personas están yendo a entrenar los domingos al Parque de Lomas. Para anotarse, los vecinos tienen que llenar este formulario en la web oficial. Mientras que la actividad en Finky es sin inscripción previa.