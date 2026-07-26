Entre vueltas y sonrisas, los carrouseles de Lomas de Zamora son un clásico de las vacaciones de invierno

Hay postales que nunca pasan de moda: chicos saludando desde un caballo de madera, padres y abuelos acompañando cada vuelta con una sonrisa, y la música marcando el ritmo de una tarde en familia. Esa escena se repite durante las vacaciones de invierno en los tres carrouseles gratuitos que el Municipio de Lomas de Zamora tiene en plazas y parques de distintos barrios.

Con capacidad para más de 60 personas, en la Plaza Grigera de Lomas (Hipólito Yrigoyen 8700) hay un carrousel con asientos con formas de caballos, elefantes e hipocampos, y también carruajes de estilo clásico y de cuentos de hadas. Tanto en el techo como el centro hay varias luces de colores y el piso es de caucho reciclado para garantizar una mayor protección.

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"Está buenísimo que sea gratis porque la situación económica está complicada y no siempre es fácil encontrar actividades para hacer con los chicos sin gastar plata. Venimos cada vez que podemos, ellos se divierten un montón y nosotros disfrutamos de pasar un rato en familia", destacó Mariana Sánchez, vecina de Temperley que visitó la Grigera junto a sus hijos León y Camila.

El carrousel de la Plaza Grigera funciona todos los días de 10 a 20.

Hasta el domingo 2 de agosto, el carrousel funciona todos los días de 10 a 20. La plaza además cuenta con un renovado sector de juegos infantiles como hamacas, balancines con forma de animales, toboganes, redes y tubos para treparse.

Los carrouseles en Fiorito y Santa Catalina, en Lomas de Zamora

El Parque Diego Armando Maradona de Fiorito, ubicado sobre Recondo 1200, también tiene su carrousel gratuitos. En el segundo piso se puede ver la Copa del Mundo y en la parte central del techo dibujaron una de las fotos emblemáticas de Maradona durante el Mundial 86.

Durante las vacaciones de invierno, los pequeños pueden disfrutarlo todos los días de 11 a 19. Además tienen a disposición un sector con 26 juegos y dos mangrullos gigantes con forma barco y una avioneta; y una zona con canchas de básquet, fútbol-tenis y tejo.

Mientras que el tercer carrousel está en el Parque Santa Catalina (Manuela Pedraza y Soldado Brito) y funciona todos los días en el horario de 11 a 19. Este predio cuenta con más de 30 juegos infantiles y canchas de fútbol, básquet y fútbol-tenis.