Cómo es Él y Ella, la serie de seis capítulos que es un furor en Netflix

El catálogo de Netflix sumó un nuevo fenómeno que tomó por sorpresa a los usuarios. Se trata de Él y Ella (His & Hers), una serie de seis episodios que se transformó de manera inesperada en el contenido más visto de la primera mitad de 2026.

La producción conquistó rápidamente al público de todo el mundo gracias a una adictiva trama que combina drama, suspenso e intensos giros argumentales.

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A lo largo de sus episodios, la historia explora los oscuros secretos de una pareja compuesta por una periodista y un detective de policía, cuya relación cambia por completo cuando un caso de asesinato los enfrenta y los lleva a sospechar el uno del otro.

Se trata de una historia con giros inesperados que mantiene la tensión en todo momento con dos perspectivas cruzadas sobre un mismo hecho. Sus capítulos sin ideales para una maratón y su formato ágil invita a verla de un tirón en pocos días.

El elenco está encabezado por un gran elenco, con Tessa Thompson y Jon Bernthal, la producción destaca por la intensidad de sus interpretaciones.

El impacto de Él y Ella la posicionó entre los títulos más comentados del año. Además, confirmó la fuerte preferencia de la audiencia por las producciones breves con historias intensas, un formato que continúa ganando terreno y dominando el ranking global del streaming.