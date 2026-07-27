Facundo Krüger, sobre el triunfazo de Temperley en Tucumán: "Pudimos resurgir y entender..."

En una de las paradas más bravas, Temperley pisó fuerte en La Ciudadela y se llevó una victoria de oro tras vencer a San Martín de Tucumán. Con el triunfo por 2 a 1 con goles de Facundo Krüger y Marcos Echeverría, el equipo dirigido por Nicolás Domingo se ubica segundo en la Zona B de la Primera Nacional.

El delantero Facundo Krüger , pieza clave en el esquema Gasolero, analizó el rendimiento del equipo y remarcó la madurez del plantel para traerse los tres puntos a Turdera. El ex atacante de Cañuelas y Barracas Central resultó ser fundamental al convertir el primer gol del partido y llevar tranquilidad para los comandados por Nicolás Domingo.

"Se dio un partidazo en una cancha difícil y con nuestro juego lo supimos llevar a cabo. A pesar de la adversidad y del empate, lo fuimos a buscar y se dio el resultado que queríamos", expresó con orgullo el atacante, destacando la ambición de un grupo que no se conformó con rescatar un punto como visitante y golpeó en el momento justo.

Asimismo, sostuvo:"Pegamos en los momentos clave del partido, en el inicio para tener mayor tranquilidad y después sobre el final no nos conformamos con el empate".

Temperley tuvo una prueba de autoridad ante San Martín de Tucumán.

El gran momento de Temperley en la Primera Nacional

El Gasolero atraviesa un gran presente en la Primera Nacional, algo que el plantel vive con los pies sobre la tierra. "Somos conscientes de la racha positiva que tenemos. También fuimos conscientes de una racha que tuvimos que no era la mejor, pero pudimos resurgir de eso y entender por dónde tenemos que ir. Estamos contentos y confiados, pero siempre con trabajo y humildad", reflexionó Facundo Krüger sobre el quiebre mental que hizo el equipo para revertir el panorama.

Para el delantero, la clave del triunfo estuvo en el orden táctico y la inteligencia para leer el juego: "Sabemos que no todos los partidos se puede tener la pelota los 90 minutos, tampoco se puede atacar y defender en los 90, pero creo que nos adaptamos muy bien a los momentos del partido".

Lo que viene para Temperley en el torneo de la Primera Nacional

Con este resultado, Temperley se prende de lleno en los primeros puestos de la tabla, un objetivo que el plantel se trazó desde el primer día de la pretemporada. "Sabía que ganando podíamos quedar segundos y estoy contento porque es el resultado de todo lo que hacemos desde el 2 de enero. Con sacrificio, trabajo y humildad vamos a seguir paso a paso", aseguró Krüger, quien cerró la charla con un mensaje directo al hincha: "Estoy muy agradecido a la gente de Temperley y a todos los que me dan la oportunidad de vestir esta camiseta".

En la próxima fecha, Temperley recibirá el domingo desde las 15.30 a Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger. Será otro encuentro crucial por la fecha número 23 de la Zona B de la Primera Nacional, ya que el conjunto de Turdera acumula 9 partidos sin derrotas y pretende seguir siendo protagonista en el campeonato.