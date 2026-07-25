Temperley dio el golpe y lo ganó sobre el final ante San Martín de Tucumán

Temperley dio el golpe en La Ciudadela, quedó escolta y le quitó un largo invicto a San Martín de Tucumán
En un final para el infarto, Temperley venció 2-1 a San Martín de Tucumán como visitante por la fecha 22 de la Primera Nacional. El Gasolero estiró su racha positiva y amargó a su ex entrenador Alejandro Orfila. Con este triunfo, Temperley es escolta en las posiciones y aumenta la ilusión del ascenso.
El partido arrancó con sorpresas. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Facundo Krüger conectó un certero cabezazo para poner en ventaja al conjunto dirigido por Nicolás Domingo. El golpe despertó al "Santo", que empujó con más ganas que fútbol en busca de la igualdad.
La recompensa local llegó a través de Mauro Verón, quien estampó el empate transitorio y encendió la ilusión de los hinchas tucumanos. Cuando parecía que el reparto de puntos era un hecho en La Ciudadela, apareció Marcos Echeverría en la última jugada de la noche para desatar la locura del banco visitante.
Con este triunfo agónico, Temperley acumula nueve encuentros sin derrotas y se mete de lleno en la pelea grande. San Martín, en contrapartida, sufrió su primer traspié bajo la conducción de Alejandro Orfila. Con bajas de peso en el once inicial, Temperley sacó adelante un partido épico que quedará en la memoria de sus hinchas.
De esta manera, el Gasolero acumula nueve encuentros sin derrotas y escaló al segundo puesto de la Zona B con 37 unidades, quedando a tiro del líder Gimnasia de Jujuy. San Martín, en contrapartida, sufrió su primer traspié bajo la conducción de Alejandro Orfila y quedó relegado en la sexta posición con 30 puntos.
El conjunto de Turdera buscará revalidar este enorme presente el próximo fin de semana, cuando reciba a Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger por la fecha 23 del torneo de la Primera Nacional.
Final del partido
Temperley logró un triunfo épico sobre el final. Venció a San Martín de Tucumán por 2 a 1.
¡¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!
En el peor momento de Temperley en el partido, apareció una genialidad de Franco Díaz y con un gran pase a Marcos Echeverría para que el delantero ponga el 2 a 1. Pasa a ganarlo el Gasolero sobre el final.
"Agónico"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026
Porque así fue el gol de Marcos Echeverría para darle el triunfo a Temperley ante San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/O7BxMbYAhE
San Martín de Tucumán más cerca del triunfo
Diego Diellos se perdió increíblemente la victoria con un remate que se fue por arriba del travesaño.
¡¡¡GOOOOOL DE SAN MARTÍN DE TUCUMÁN!!!
Un disparo de afuera del área envenenado, provoca que Ezequiel Mastrolía no cubra de la mejor manera la pelota y con un rebote hacia adelante aparece Mauro Verón para poner el 1 a 1. Temperley no pudo aguantar la ventaja sobre el final.
"Mauro Verón"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026
Por el gol del jugador de San Martín de Tucumán tras una floja respuesta del arquero de Temperley. pic.twitter.com/QTALnUVB9F
Se juegan 5 minutos más
Temperley sobrevive a los embates de San Martín de Tucumán
Otra chance clarísima para San Martín de Tucumán
Un despeje de la defensa de Temperley quedó en el borde del área y Gabriel Carbajal elevó su disparo por arriba del travesaño. El local muy cerca del empate.
Se salvó Temperley
Una mala entrega en la mitad de la cancha provocó que San Martín de Tucumán tenga un mano a mano inmejorable, pero apareció Ezequiel Mastrolía para salvar a Temperley.
Temperley juega con la desesperación de San Martín de Tucumán
El equipo dirigido por Nicolás Domingo administra la ventaja y el local es puro nerviosismo. Los murmullos del público tucumano se hacen sentir.
Dos cambios en Temperley
Se retiran Facundo Kruger y Pedro Souto e ingresan Fernando Brandán y Marcos Echeverría. El Gasolero busca liquidar el encuentro.
Temperley defiende la ventaja
El Gasolero aguanta los ataques de San Martín de Tucumán y se repliega.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento San Martín de Tucumán y Temperley
Temperley fue efectivo y gana bien en Tucumán
El Gasolero aprovechó al máximo su oprtunidad y en el inicio con el oportunismo de Facundo Kruger se puso 1 a 0. Luego, tuvo chances para aumentar la ventaja, San Martín de Tucumán también estuvo a tiro del empate, pero careció de eficacia. Por ahora, gana Temperley y queda como escolta de Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones.
Final del primer tiempo
Temperley le gana 1 a 0 a San Martín de Tucumán con gol de Facundo Kruger.
Nueva chance para San Martín de Tucumán
Casi de carambola Santiago Briñone pone el empate. Se salvó Temperley.
Otra vez llegó San Martín de Tucumán
Con un remate de afuera del área de Bruno Cabrera, el Santo puso en aprietos a Ezequiel Mastrolía, pero el disparo se fue desviado. Temperley sigue ganando en un partido de ida y vuelta.
Increíble
Temperley tuvo una chance inmejorable para marcar el segundo, pero Facundo Kruger no estuvo certero y perdió en el mano a mano con Nahuel Manganelli.
Se salvó Temperley
Luego de un centro desde la izquierda, un cabezazo de Bruno Cabrera finalizó con Oswaldo Pacheco salvando sobre la línea. Temperley sigue ganando 1 a 0 pero ya sufre.
Temperley de contragolpe puede lastimar
El Gasolero logró la ventaja y ahora busca aumentarla. Es sólido en defensa y con Franco Benítez y Pedro Souto se anima para ir en búsqueda del segundo.
¡¡¡¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!!!
En el primer avance serio de peligro, el olfato goleador de Facundo Kruger pone a Temperley en ventaja. Gana el Gasolero por 1 a 0.
"Facundo Kruger"Por el gol del jugador de Temperley ante San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/f49uclgK4p— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 25, 2026
Comenzó el partido
Ya juegan San Martín de Tucumán y Temperley en La Ciudadela.
Ya se viene Temperley ante San Martín de Tucumán
Formaciones confirmadas:
San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Jorge Juarez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Rodrigo Ayala; Agustín Graneros, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal, Bruno Cabrera; Álvaro Veliez y Diego Diellos. DT: Alejandro Orfila.
#PrimeraNacionalEquipo confirmado Esta es la formación de San Martín para recibir a Temperley.#VamosCiudadela pic.twitter.com/kPazGketSE— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 25, 2026
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Nicolás Ávalos, Oswaldo Pacheco, Lucas Angelini; Franco Díaz, Lucas Richarte, Franco Benítez, Pedro Souto, Gerónimo Tomassetti; Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para visitar a San Martín de Tucumán por la fecha 22 de la Primera Nacional.#JuegaElCele pic.twitter.com/7lCChxak4V— Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 25, 2026