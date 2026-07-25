Temperley dio el golpe y lo ganó sobre el final ante San Martín de Tucumán

Temperley dio el golpe en La Ciudadela, quedó escolta y le quitó un largo invicto a San Martín de Tucumán

En un final para el infarto, Temperley venció 2-1 a San Martín de Tucumán como visitante por la fecha 22 de la Primera Nacional. El Gasolero estiró su racha positiva y amargó a su ex entrenador Alejandro Orfila. Con este triunfo, Temperley es escolta en las posiciones y aumenta la ilusión del ascenso.

El partido arrancó con sorpresas. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Facundo Krüger conectó un certero cabezazo para poner en ventaja al conjunto dirigido por Nicolás Domingo. El golpe despertó al "Santo", que empujó con más ganas que fútbol en busca de la igualdad.

La recompensa local llegó a través de Mauro Verón, quien estampó el empate transitorio y encendió la ilusión de los hinchas tucumanos. Cuando parecía que el reparto de puntos era un hecho en La Ciudadela, apareció Marcos Echeverría en la última jugada de la noche para desatar la locura del banco visitante.

Con este triunfo agónico, Temperley acumula nueve encuentros sin derrotas y se mete de lleno en la pelea grande. San Martín, en contrapartida, sufrió su primer traspié bajo la conducción de Alejandro Orfila. Con bajas de peso en el once inicial, Temperley sacó adelante un partido épico que quedará en la memoria de sus hinchas.

De esta manera, el Gasolero acumula nueve encuentros sin derrotas y escaló al segundo puesto de la Zona B con 37 unidades, quedando a tiro del líder Gimnasia de Jujuy. San Martín, en contrapartida, sufrió su primer traspié bajo la conducción de Alejandro Orfila y quedó relegado en la sexta posición con 30 puntos.

El conjunto de Turdera buscará revalidar este enorme presente el próximo fin de semana, cuando reciba a Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger por la fecha 23 del torneo de la Primera Nacional.