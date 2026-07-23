Las bajas de peso que sufre Temperley para viajar a Tucumán

Temperley llega con buena racha a Tucumán, donde este sábado enfrentará a San Martín, por la 22º fecha de la zona B de la Primera Nacional . Para este compromiso, el entrenador Nicolás Domingo deberá reemplazar a dos piezas clave del equipo.

La zona media y el ataque del Gasolero son los puestos en donde deberá meter mano. Es que Adrián Arregui y Gabriel Hauche llegaron al límite de amonestaciones en la victoria por 2-0 frente a Atlético de Rafaela.

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El Samurai fue amonestado previamente ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Deportivo Maipú de Mendoza, San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán; mientras que el Demonio –autor del primer gol- recibió tarjetas contra Tristán Suárez, Los Andes , Ferro Carril Midland y Chacarita Juniors. Estarán disponibles frente a Gimnasia y Tiro de Salta, el próximo domingo 2 de agosto.

La buena noticia para Nicolás Domingo es el regreso del lateral izquierdo Lucas Angelini , que cumplió las dos fechas de suspensión.

Opciones de Nicolás Domingo

En relación a la fecha pasada, y con el seguro regreso del exSan Martín de Burzaco, Pedro Souto volvería a jugar como extremo izquierdo, puesto en el que rindió de gran forma. Este último, junto a Facundo Krüger, están con cuatro amarillas.

Adrián Arregui tampoco estará ante su exequipo.

Ante la Crema, el DT hizo debutar como titular a Alejandro Melo. Una de las alternativas es adelantarlo para acompañar a Facundo Krüger en la delantera o que ingrese Fernando Brandán -autor del segundo gol- por Gabriel Hauche. Y que Gerónimo Tomasetti se inserte en la zona media en lugar de Adrián Arregui.

La racha positiva del Gasolero

Temperley acumula ocho fechas sin derrotas, con cinco triunfos, tres empates y 280 minutos sin recibir goles. Ocupa el 3º puesto con 34 puntos, con un partido más que Tristán Suarez (33), mientras que su rial San Martín de Tucumán ostenta 30, junto a Ferro Carril Midland.

El Ciruja, desde la llegada de Alejandro Orfila a la conducción técnica empató contra Temperley 1-1 en el postergado de la 4º fecha-, le ganó a Patronato 1-0, en Paraná, goleó a Almagro 3-0 como local e igualó con Maipú 0-0, en Mendoza.

El partido, a jugarse este sábado desde las 19, será dirigido por Federico Benítez, secundado por Marcelo Bistocco y Emanuel Serale. Cuarto árbitro: Alejandro Scionti. Televisa LPF Play.