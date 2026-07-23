Nico Occhiato y Florencia Peña no irán a juicio: "Tuvimos una charla amena"

Nicolás Occhiato y Florencia Peña, reconciliados.

El productor de streaming Nicolás Occhiato confirmó que no irá a juicio con Florencia Peña, luego de haber rescindido su contrato por haber dicho una noticia falsa de suma gravedad al aire; al tiempo en que reveló que ambos tuvieron “una charla amena”.

A poco más de un mes de que la actriz sostuvo falsamente que Jorge, el papá de Lionel Messi había fallecido y difundió una noticia falsa; el dueño del medio indicó que el diálogo fue “una conversación repiola” que se “debían ambas partes” y la consideró como “muy buena”.

Qué le dijo Flor Peña A continuación, el comunicador confirmó que se “evitará el juicio” y añadió: “Ella me dijo que nunca tuvo esa intención, en ningún momento y yo le creí”. Respecto al supuesto monto económico millonario que le habrían solicitado, Occhiato negó: “Yo me quedo con lo que me dijo ella -Peña- en esa charla”.

En otro orden de cosas, el conductor evitó referirse a la “Campaña anti-Argentina” y a la cancelación nacional de la cantante Rosalía. Sólo apuntó: “Las teorías conspirativas con respecto a la final del Mundial 2026 me parecen un absurdo total, como dijo Scaloni porque España ganó bien. Total agradecimiento a los jugadores de la Selección”.

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