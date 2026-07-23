La nueva de obra de Carlos Algeri se estrena en el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora

“Llenos de vacío”, una comedia dramática y sentimental escrita y dirigida por Carlos Algeri, se estrena el sábado a las 20.30 en el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora , en una escala de la gira que la obra teatral está haciendo por diversos espacios.

En escena los actores Ricardo Franco y Carlos Algeri son dos viejos amigos en un escenario vacío. Se trata de un partido que no terminó, porque a los 70 años todavía hay cosas pendientes.

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“La obra nació para hablar del mundo de los adultos mayores. Es una obra parte de ese universo en tono de una comedia costumbrista. Es un momento complicado para los viejos, los viejos necesitan saber cuál es su espacio”, le cuenta Carlos Algeri a La Unión.

Admirador de las historias que cuenta Juan José Campanella , el autor encuentra similitudes con la obra, y luego llevaba a la pantalla grande, con “Parque Lezama”.

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Una obra de teatro con el reencuentro de dos viejos amigos

Dos actores septuagenarios, antiguos amigos distanciados desde hace años, se reencuentran inesperadamente en un escenario tras haber aceptado, sin saberlo, el mismo proyecto teatral.

El choque de personalidades y estilos da lugar a situaciones de humor donde la ficción se mezcla con la vida. A medida que avanzan en el ensayo, deberán enfrentar aquello que quedó pendiente desde su juventud: un partido y decisiones que marcaron para siempre sus destinos.

“Es un obra muy sentimental y todo está contado a través del humor y no es una obra solo para la tercera edad. Necesitaba resolver un enigma: si la gente no va al teatro, el teatro tiene que ir a la gente”, explica.

Bajo esa premisa, la puesta es muy austera y puede adaptarse al escenario de un teatro y también clubes, sociedades de fomento y centros culturales. “Que sea una propuesta austera es un estímulo. La cultura si no es popular no es cultura”, explica el autor de la puesta.

La obra tendrá como “base” al Teatro Horizonte y luego volverá a esa sala el 8 de agosto. También recorrerá otros escenarios con el apoyo de la Secretaria de Cultura de Lomas de Zamora.

Mientras que también abre el juego a que los convoquen de otros espacios y la gira culminará con una función especial en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

El autor y su nueva obra de teatro

Carlos Algeri es escritor, dramaturgo, guionista y director con una trayectoria consolidada en teatro, literatura y cine. Desde 2013 estrenó numerosas obras teatrales de diversos géneros. Entre sus trabajos se destacan 'Iceberg' (2020) y 'Un minuto antes del crepúsculo' (2022).

En literatura publicó novelas reconocidas y premiadas, y en cine ha desarrollado guiones y adaptaciones. Su obra fue reconocida en el ámbito nacional y declarada de interés municipal de Lomas de Zamora.