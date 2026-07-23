Crimen del empresario descuartizado: quiénes son los imputados que falta juzgar

Los restos de Fernando Pérez Algaba aparecieron descuartizados en una valija, en Budge.

Tres imputados ya fueron declarados culpables por el crimen de Fernando Pérez Algaba , el empresario descuartizado y descartado en una valija en Ingeniero Budge . Hay otros cinco involucrados que esperan ser juzgados en los Tribunales de Lomas de Zamora .

Días atrás, un jurado popular halló culpables a Maximiliano Pilepich , Nahuel Vargas y Matías Gil por el brutal asesinato del empresario. Sólo resta confirmar oficialmente la pena, que será de prisión perpetua.

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Con los principales sospechosos ya tras las rejas, otros cinco imputados esperan definir su situación procesal. Se someterán a un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora, todavía sin fecha establecida.

Una de las imputadas es la gestora Flavia Bomrad . La acusación sostiene que ella colaboró para “facilitar la realización de un acto jurídico en la escribanía ‘Cerrato’ de la ciudad de Castelar entre la víctima y Maximiliano Pilepich a fin de que el primero de los nombrados creyera que el último cumpliría con el pago de una deuda que poseía con él y de esta manera se desplazase hacia ‘Renacer’”, el predio de General Rodríguez donde mataron a Pérez Algaba.

La gestora Flavia Bomrad, una de las acusadas de participar en el crimen del empresario descuartizado.

De esta manera, la investigación sostiene que la intervención de la gestora fue fundamental para instrumentar el engaño al empresario.

Por su parte, Fernando Carrizo, Luis Contreras y el excomisario de la Policía de la Ciudad, Horacio Córdoba, enfrentarán cargos por haber colaborado en distintas etapas del plan criminal. Principalmente, habrían participado en el embalaje y el traslado de los restos desmembrados, los cuales serían descartados en Budge.

El comisario Horacio Córdoba, otro de los detenidos.

Tanto Carrizo y Contreras eran hombres ligados a Pilepich. El primero mantuvo comunicaciones con Pilepich en el momento en el que pudo haber cometido el crimen, mientras que el segundo es señalado como la persona que embaló los restos.

Finalmente, Blanca Gladys Cristaldo será juzgada por encubrimiento agravado. La investigación la señala por dar alojamiento a Pilepich en su casa de Paso del Rey mientras él estaba prófugo.