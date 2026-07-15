Empresario descuartizado: hallaron muerta a una testigo que declaró en el juicio

Una testigo clave que declaró en el juicio por el crimen del empresario F ernando “Lechuga” Pérez Algaba (que había sido encontrado en un arroyo en Ingeniero Budge en 2023) fue hallada muerta en un departamento de Lomas del Mirador y hay una investigación actual para saber si se trató de un suicidio, si existió instigación o fue un crimen.

La mujer fue identificada como Ariana Yael González, considerada testigo clave de la causa debido a que vivía en la casa donde asesinaron al empresario y, además, porque fue pareja de Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados que fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado culpable por un jurado popular en el debate.

La mujer de 36 años fue encontrada sin vida en las últimas horas en un domicilio de la calle Brandsen al 3500, Lomas del Mirador, colgada con una soga de una ventana. Pese al rápido accionar policial y médico, ya se encontraba sin signos vitales.

Ariana Yael González había dicho ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora y el jurado popular que Pilepich era el dueño del terreno donde se asesinó al empresario, así como también que era “un manipulador, narcisista y un enfermo”. Asimismo, se rememoró que en medio de su declaración gritó que no tenía la culpa de haberse enamorado de un asesino (en mención a Pilepich) y hasta expuso a los otros dos acusados, Nahuel Vargas y Matías Gil, también condenados.

La causa del empresario descuartizado hallado en Budge

El fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI 5 de Lomas de Zamora estableció en su investigación que Pilepich citó a Pérez Algaba para encontrarse en el predio "Renacer" de General Rodríguez el 18 de julio de 2023 por la tarde. Concurrió hasta allí con la víctima y con Vargas, en una camioneta Range Rover Evoque blanca. Poco después, lo asesinaron. Para el Ministerio Público, el crimen del empresario fue cometido por una deuda de U$S 50.000 y 17 terrenos que debían entregarle a la víctima.

El pasado 6 de julio los 12 miembros del jurado fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el salvaje crimen perpetrado hace más de tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo Tribunal, pero aún no tiene fecha establecida.