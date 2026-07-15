Los acusados de estafar a decenas de clientes de la concesionaria de Temperley pidieron la excarcelación

La causa por las presuntas estafas millonarias atribuidas a la concesionaria Vi-Lion de Temperley sumó un nuevo capítulo, con el pedido de excarcelación de los dos exdirectivos detenidos, que por ahora permanecen tras las rejas en una dependencia policial, mientras sigue la búsqueda del prófugo.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la presentación fue realizada luego de las indagatorias de Hernán De Campo , exjefe de ventas, y Lucas Della Vedoba , exgerente de la firma, quienes permanecen imputados por los delitos de asociación ilícita y 28 hechos de estafa.

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Ahora será el Juzgado de Garantías interviniente el que deberá resolver si hace lugar o no al planteo de la defensa. Hasta tanto exista una resolución, ambos seguirán privados de la libertad.

Las detenciones fueron concretadas días atrás por efectivos de la Policía Federal Argentina. De Campo fue localizado en un barrio cerrado de José C. Paz, mientras que Della Vedoba fue capturado en una vivienda de Ituzaingó. Los dos permanecían prófugos desde septiembre de 2025 y eran intensamente buscados por la Justicia de Lomas de Zamora .

Sigue prófugo el principal acusado por las presuntas estafas.

Cómo operaba la concesionaria

La investigación sostiene que la concesionaria, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley, ofrecía vehículos mediante planes de financiación. Los clientes realizaban importantes desembolsos de dinero, pero con el paso de los meses comenzaban las excusas por supuestas demoras administrativas o problemas de disponibilidad, hasta que finalmente los autos nunca eran entregados.

Según la pesquisa, decenas de personas resultaron damnificadas. Algunas llegaron a pagar millones de pesos e incluso entregaron dólares como parte de la operación, sin recibir el vehículo prometido.

La causa está a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de defraudación, mientras la Justicia analiza el pedido de excarcelación de los dos imputados y mantiene vigente la búsqueda del dueño de la concesionaria, Hernán Velardo, señalado por la investigación como el presunto líder de la organización y que continúa prófugo.