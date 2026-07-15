"No es un partido más": veteranos de Malvinas de Lomas palpitan el duelo contra Inglaterra

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras por un lugar en la final del Mundial. Aunque en la previa, desde la Selección Argentina dijeron que es solo un partido de fútbol, para la mayoría de los argentinos este cruce es muy especial. La rivalidad deportiva se conecta con el profundo sentimiento que genera Malvinas. En ese contexto, los veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora ya palpitan la semifinal y recuerdan aquella inolvidable victoria de la Selección en el Mundial del 86.
"Íntimamente, para nosotros no es un partido más. A los ingleses les queremos ganar en todo por el solo hecho de ser Inglaterra y sabemos que es un partido especial donde la pasión por el fútbol se mezcla con la política, la soberanía y los cuerpos de los pibes muertos en la guerra", señaló el presidente de la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas , Juan Carlos Peralta.
Aunque un partido de fútbol no tiene nada que ver con una guerra, el histórico triunfo ante Inglaterra en el 86 fue como una revancha para los jugadores que festejaron llorando y pensando en las familias que habían perdido a sus hijos en Malvinas. "La famosa arenga de Maradona hablando de Malvinas para motivar a sus compañeros fue una de las cosas que despertó el mito. Ese partido lo vi con mi señora y mis viejos, festejamos mucho, salimos a recorrer las calles y yo sentí un desahogo al ganarle a los ingleses", recuerda Juan Carlos.
El Museo Malvinas de Lomas tiene visitas para escuelas.
Desde el Mundial 2022, la frase "por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré" genera algo especial en la sociedad. "Esa canción pegó muchísimo, sobre todo en los pibes más chicos que vienen a nuestro museo y se los ve muy interesados en lo que pasó en la guerra", indicó el ex combatiente, que este miércoles va a mirar el partido con su nieto que "es muy futbolero".
En el Museo Malvinas Siempre Argentinas de Lomas están los uniformes, las botas y diferentes objetos que utilizaron los soldados durante la guerra. También hay una camiseta de la Selección Argentina firmada por el campeón del mundo Rodrigo De Paul con una hermosa frase: "Para Juan y los Veteranos de Lomas, ustedes son los verdaderos campeones". A principios de 2025, cuando Peralta se estaba por operar de dos tumores en los riñones, le mandaron ese regalo a través de un contacto familiar. "Me emocioné un montón y decidí que lo mejor era enmarcar la camiseta para ponerla en el museo", expresó.
Argentina vs. Inglaterra: prohíben el ingreso de banderas alusivas a Malvinas
Durante el partido de este miércoles contra Inglaterra, los hinchas argentinos que vayan a la cancha no podrán llevar banderas, camisetas ni cualquier objeto que tenga el dibujo de las Islas Malvinas o que haga alusión al histórico reclamo geopolítico por la soberanía territorial.
La prohibición fue anunciada por la FIFA junto a delegaciones de Seguridad de Argentina e Inglaterra. "Es una estupidez porque una bandera con el dibujo de las Malvinas no es agresiva ni algo que genere violencia. El presidente Milei idolatra a Margaret Thatcher, que mandó a matar a 323 compatriotas, así que no se puede esperar nada bueno de parte de este gobierno que está entregando el país y generando una crisis económica tremenda", remarcó Peralta.