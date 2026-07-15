"No es un partido más": veteranos de Malvinas de Lomas palpitan el duelo contra Inglaterra

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras por un lugar en la final del Mundial . Aunque en la previa, desde la Selección Argentina dijeron que es solo un partido de fútbol , para la mayoría de los argentinos este cruce es muy especial. La rivalidad deportiva se conecta con el profundo sentimiento que genera Malvinas . En ese contexto, los veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora ya palpitan la semifinal y recuerdan aquella inolvidable victoria de la Selección en el Mundial del 86 .

"Íntimamente, para nosotros no es un partido más. A los ingleses les queremos ganar en todo por el solo hecho de ser Inglaterra y sabemos que es un partido especial donde la pasión por el fútbol se mezcla con la política, la soberanía y los cuerpos de los pibes muertos en la guerra ", señaló el presidente de la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas , Juan Carlos Peralta .

Aunque un partido de fútbol no tiene nada que ver con una guerra , el histórico triunfo ante Inglaterra en el 86 fue como una revancha para los jugadores que festejaron llorando y pensando en las familias que habían perdido a sus hijos en Malvinas. "La famosa arenga de Maradona hablando de Malvinas para motivar a sus compañeros fue una de las cosas que despertó el mito. Ese partido lo vi con mi señora y mis viejos, festejamos mucho, salimos a recorrer las calles y yo sentí un desahogo al ganarle a los ingleses", recuerda Juan Carlos.

Desde el Mundial 2022 , la frase "por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré" genera algo especial en la sociedad. "Esa canción pegó muchísimo, sobre todo en los pibes más chicos que vienen a nuestro museo y se los ve muy interesados en lo que pasó en la guerra", indicó el ex combatiente, que este miércoles va a mirar el partido con su nieto que "es muy futbolero".

En el Museo Malvinas Siempre Argentinas de Lomas están los uniformes, las botas y diferentes objetos que utilizaron los soldados durante la guerra. También hay una camiseta de la Selección Argentina firmada por el campeón del mundo Rodrigo De Paul con una hermosa frase: "Para Juan y los Veteranos de Lomas, ustedes son los verdaderos campeones". A principios de 2025, cuando Peralta se estaba por operar de dos tumores en los riñones, le mandaron ese regalo a través de un contacto familiar. "Me emocioné un montón y decidí que lo mejor era enmarcar la camiseta para ponerla en el museo", expresó.

Argentina vs. Inglaterra: prohíben el ingreso de banderas alusivas a Malvinas

Durante el partido de este miércoles contra Inglaterra, los hinchas argentinos que vayan a la cancha no podrán llevar banderas, camisetas ni cualquier objeto que tenga el dibujo de las Islas Malvinas o que haga alusión al histórico reclamo geopolítico por la soberanía territorial.

La prohibición fue anunciada por la FIFA junto a delegaciones de Seguridad de Argentina e Inglaterra. "Es una estupidez porque una bandera con el dibujo de las Malvinas no es agresiva ni algo que genere violencia. El presidente Milei idolatra a Margaret Thatcher, que mandó a matar a 323 compatriotas, así que no se puede esperar nada bueno de parte de este gobierno que está entregando el país y generando una crisis económica tremenda", remarcó Peralta.