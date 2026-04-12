Alumnos de Temperley, junto a veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora: el emotivo encuentro

Uno de los ex alumnos de la escuela de Temperley y veterano de Malvinas se emocionó al volver a ese lugar para relatar su historia.

Una jornada cargada de emoción es lo que se vivió en la Escuela de Educación Secundaria N°14 Tomás Espora de Temperley gracias a una actividad que organizaron los docentes: los alumnos pudieron charlar con los Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora y conocer la historia a través de sus propias vivencias.

Durante el encuentro se reflejó la emoción de los jóvenes alumnos al sentirse identificados con la historia ya que muchos de ellos se vieron profundamente reflejados en las historias de vida de los veteranos, quienes en 1982 también eran estudiantes, con sueños, proyectos y una vida por delante como los alumnos que están cursando su último año del nivel secundario.

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¿Cómo fue que les tocó ir a Malvinas?, ¿en qué lugar de las islas estaban?, ¿extrañaban a sus familias?, ¿cómo se protegían en las trincheras? y ¿Alguno había estado en algún barco?, fueron sólo algunas de las preguntas que tenían preparadas los chicos para los veteranos que fueron convocados por la docente Tamara Castia, junto al directivo y máxima autoridad de la institución, Marcelo Pericic. Participaron de la jornada el grupo Malvinas en Tu Barrio y toda la comunidad educativa y el CGM Temperley .

Fueron los héroes veteranos de la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora , quienes se presentaron en el establecimiento educativo para contar la historia viva en el mes de Malvinas.

Tanto Antonio De Luca, Walter García y Roberto Picardi compartieron sus historias ante la atención profunda de los alumnos, docentes y el equipo de Malvinas en Tu Barrio, que además dejaron plasmado un mural de las islas dentro de la escuela.

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Otro de los momentos de plena atención y emoción fue cuando tomo la palabra en el encuentro, Roberto Picardi que es exalumno de la institución y veterano de Malvinas. Él protagonizó un momento especial emotivo al hacer entrega de la bandera del Centro de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora.

En dicha bandera que quedó en la escuela figuran los nombres de los 14 caídos del distrito, y fue justamente Picardi quien aprovechó para relatar con nombre y apellido, la historia de cada uno de ellos.

Los alumnos agradecieron la presencia de los veteranos por defender la Patria. Por eso, entre las preguntas, las lecturas de poesías en homenaje, las lágrimas y la emoción, se vivió un cierre profundamente conmovedor del acto que todo el establecimiento se sintió honrado por estar presente.