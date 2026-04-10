El video viral del "bailarín de Temperley" y una chica que se animó a acompañarlo en la danza

Con toda la actitud. Una chica sorprendió al bailarín de la calle de Temperley.

Tras la repercusión del arte que ofrece Emma "Dyan" Del Vallerios en el puente de la estación de ferrocarril de Temperley , nuevamente se viralizó uno de sus videos donde una usuaria que pasaba por allí se unió a la performance y los comentarios estallaron en la cuenta del artista @bailarin_delacalle

Emma sale a la calle todos los días para mostrar su talento y pasión por la danza y en consecuencia a ganarse la vida con lo que ama hacer. Cuenta con miles de seguidores en su cuenta y por eso se encarga de filmar sus performance en el puente que es su escenario.

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Hace apenas unos días se hizo viral la respuesta de una de las chicas que pasaron por ese puente y sin mediar palabra se sumo a la danza del "bailarín de la calle", pero más allá del baile lo que más llamó la atención de los seguidores fue la imagen de la joven y algunos hasta se animaron a buscarle parecidos.

"Qué rulos , qué estilo el de esa chica", comentó una de las usuarias de la red social Instagram. "Voy a bajarme en Temperley solo para bailar con vos amooorrr", posteó otra seguidora.

Los rulos y el pelo rojizo de la chica llamaron poderosamente la atención, además de su actitud desenfadada para sumarse como partener de Emma que enseguida agradeció el gesto.

"Ay es Mérida, de la película Valiente! Que hermoso pelo! Hermoso todo", siguieron en esa línea los comentarios. Con el tema Vogue de la reina del pop, Madonna la performance es digna de un video musical. "Copada y con estilo!! Que bien el segundeo", escribió otra de las seguidoras de Emma.

Entre los parecidos, también aparecieron aquellos que al ver a la chica de rulos recordaron a la cantante ya fallecida Whitney Houston cuando comenzó su carrera cuando filmó aquel video que la llevó a la fama de la canción "I Wanna Dance With Somebody".

A otros le recordó a la cantante mexicana en la década del '90: "Por un momento, Gloria Trevi en los 90 amooo hermoso video", destacaron en medio de una catarata de comentarios.

Emma convirtió el puente de Temperley en un escenario

Pasar por el puente de la estación de Temperley es encontrarse con Emma o el "bailarín de la calle" como él mismo nombró a su cuenta de Instagram. Sin quererlo y con el sólo objetivo de mostrar su arte es que ha tomado gran repercusión en el último tiempo, no sólo en las redes, también en los medios.

Hasta salió en vivo en el el programa que conduce Carmen Barbieri en Canal Nueve y contó que gracias a ello y por el aporte de la gente se pudo comprar los elementos para terminar el baño de su casa: "Carmen pasó mi alias y ese dinero lo usé para mi casa que es prioridad en este momento", detalló Emma que está pasando por una situación económica difícil, pero eso no lo hace perder la alegría que le genera bailar.

Actualmente, Emma dicta clases de baile todos los lunes, miércoles y viernes a las 18 en el sakate park de Burzaco, pero lo que más necesita es tener un trabajo fijo, que lo puedan contratar como profe en alguna escuela, gimnasio o estudio de baile.

Para contactos se pide seguirlo en las redes y enviar un mensaje por privado en @bailarin_delacalle

Mirá el video completo que se hizo viral