Tensión en el Tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en Temperley

Un hombre armado tomó de rehén en una mujer.

Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera dentro de un vagón del Tren Roca en la estación de Temperley. Hubo un tenso operativo policial que permitió liberar a la mujer y detener al agresor. Le secuestraron una granada.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, todo empezó a las 15:11 en el andén 2, a bordo de un tren que se dirigía a Plaza Constitución. Un sujeto de 50 años se negó a ser identificado por la Policía y decidió atrincherarse en el último vagón: tomó a una pasajera del cuello, le apuntó con un arma de fuego y amenazó con dispararle.

Enseguida se suspendió el servicio y se organizó un amplio operativo policial en la estación. Intervinieron efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía Bonaerense, con apoyo de personal de Trenes Argentinos. También se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas.

Operativo de emergencia en Temperley policia temperley Operativo policial en la estación de Temperley. Los policías evacuaron rápidamente el tren para poder llevar adelante el operativo. Los uniformados rodearon la zona y acorralaron al hombre armado dentro del vagón durante más de una hora, hasta que lograron reducirlo y rescatar a la pasajera.

"El individuo entregó el arma y depuso la actitud, quedando detenido", confirmaron fuentes oficiales a este medio. Los policías constataron que el hombre llevaba una granada y un revólver calibre .22, por lo cual convocaron a peritos de la División Explosivos de Lanús. Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley estuvieron interrumpidos durante el operativo policial y llegaron a funcionar con demoras y cancelaciones. Tras la detención del hombre armado, se reanudó el servicio por completo.

Compartí esta nota en redes sociales:







