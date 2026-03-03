martes 03 de marzo de 2026
Escribinos
3 de marzo de 2026
Rescatado.

Intento de suicidio en Temperley: policías salvaron a un hombre que quería arrojarse a las vías del tren

Se trata de un vecino con problemas de adicción que estaba bajo los efectos de las drogas. Fue reducido por dos oficiales mujeres que le salvaron la vida.

El intento de suicidio ocurrió en Temperley.

El intento de suicidio ocurrió en Temperley.

El dramático intento de suicidio ocurrió el domingo pasado en 30 de Septiembre y Leloir, y tuvo final feliz, a pesar de que el hombre rescatado se oponía a entrar en razón, mientras las oficiales Aylin Noguera y Tamara Leguizamón trataban de convencerlo.

Lee además
El acusado fue detenido el mismo día del hecho.
HOMICIDIO

Piden que siga detenido el acusado de matar a un joven y simular un suicidio
El juez interviniente dictó la preventiva del presunto asesino.
PRISIÓN PREVENTIVA

Está acusado de matar a su concuñado y simular un suicidio: seguirá detenido

Según informaron fuentes policiales a La Unión, el vecino sería una persona con problemas de adicción, y habría actuado bajo los efectos del consumo de drogas.

Las funcionarias policiales redujeron al suicida y lo esposaron para evitar una tragedia. "Estaba sentado en las vías, mirando a todos lados esperando que venga el tren para tirarse", manifestaron.

Regresó a su hogar tras el intento de suicidio

El hombre fue trasladado en el móvil policial hasta el Hospital Gandulfo, donde permaneció algunas horas, hasta que se fue del lugar por sus propios medios para regresar a su hogar.

"Su familia confirmó que volvió a su casa, que estaba bien, y que estaba con su hijo", manifestaron a este medio los voceros oficiales del caso.

Temas
Seguí leyendo

Piden que siga detenido el acusado de matar a un joven y simular un suicidio

Está acusado de matar a su concuñado y simular un suicidio: seguirá detenido

Centenario: encontraron muerta a una joven policía y sospechan de un suicidio

Tras el intento de suicidio de un menor, cayó una red de apuestas ilegales

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Sociedad de Fomento El Fortín de Temperley.
Fuerte testimonio.

Joven electrocutado en un club de Temperley: "Me estaba muriendo, nadie se hizo cargo"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Masterchef Celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa video
De locos.

Masterchef Celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa