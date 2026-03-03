Intento de suicidio en Temperley: policías salvaron a un hombre que quería arrojarse a las vías del tren

Un hombre de 38 años que intentó quitarse la vida dentro del predio de la estación de Temperley fue salvado por efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora que fueron alertados por un llamado al 911 y evitaron que se arrojara a las vías del Tren Roca .

El dramático intento de suicidio ocurrió el domingo pasado en 30 de Septiembre y Leloir, y tuvo final feliz, a pesar de que el hombre rescatado se oponía a entrar en razón, mientras las oficiales Aylin Noguera y Tamara Leguizamón trataban de convencerlo.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el vecino sería una persona con problemas de adicción, y habría actuado bajo los efectos del consumo de drogas.

Las funcionarias policiales redujeron al suicida y lo esposaron para evitar una tragedia. "Estaba sentado en las vías, mirando a todos lados esperando que venga el tren para tirarse", manifestaron.

Regresó a su hogar tras el intento de suicidio

El hombre fue trasladado en el móvil policial hasta el Hospital Gandulfo, donde permaneció algunas horas, hasta que se fue del lugar por sus propios medios para regresar a su hogar.

"Su familia confirmó que volvió a su casa, que estaba bien, y que estaba con su hijo", manifestaron a este medio los voceros oficiales del caso.