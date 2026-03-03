martes 03 de marzo de 2026
Masterchef Celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa

MasterChef Celebrity tuvo la visita de varios participantes de ediciones anteriores y además hubo cambios de roles en el certamen de Telefe.

Masterchef Celebrity tuvo una particular noche de beneficios, ya que no hubo más medallas. Los participantes del certamen de Telefe tuvieron que replicar una "banoffee pie", un postre británico, que tendrán receta, aunque pasará constantemente por las pantallas de las estaciones.

Para esta gala tan difícil, el jurado comentó que van a tener una ayuda especial, y entraron a las cocinas figuras de ediciones pasadas: Roberto Moldavsky, Vicky Xipolitakis, Mica Viciconte, el Mono de Kapanga y Tomás Fonzi.

Al entrar al estudio, Wanda Nara le pregunta a Mica Viciconte cuál es el secreto para ganar Masterchef Celebrity, y ella afirmó: “Es una experiencia espectacular. Obviamente gana uno y para mí compañerismo no hay acá, o sea, tenes que ganar y ganar”. Entre risas, comentan que el Turco Husaín viene manejándose así en la competencia.

Reglas cambias en MasterChef Celebrity

En ese momento, Damián Betular explicó la dinámica de la noche: Roberto, Vicky, el Mono y Tomás van a trabajar en duplas, mientras que Mica es comodín y cada 10 minutos va a sumarse a las duplas para ayudarlos.

Se dan cuenta que falta un ayudante y Wanda Nara se ofrece a cocinar. Rápidamente todos dicen que no, sobre todo porque tiene que conducir, y ella afirma que tiene una solución para eso y llama a Migue Granados para que la reemplace en la conducción.

image
Migue Granados estuvo en MasterChef Celebrity.

Finalmente, el jurado confirmó que el Turco cocinará con Roberto, Cachete con Tomás, Ian con Vicky, Marixa con el Mono y Maxi con Wanda.

Cada dupla se fue a las cocinas y comenzaron a cocinar, con la ayuda de Mica, que comenzó con Wanda y Maxi que estaban en la primera estación.

