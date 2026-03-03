Masterchef Celebrity tuvo una noche especial con invitados sorpresa

Masterchef Celebrity tuvo una particular noche de beneficios, ya que no hubo más medallas. Los participantes del certamen de Telefe tuvieron que replicar una "banoffee pie", un postre británico, que tendrán receta, aunque pasará constantemente por las pantallas de las estaciones.

Para esta gala tan difícil, el jurado comentó que van a tener una ayuda especial, y entraron a las cocinas figuras de ediciones pasadas: Roberto Moldavsky, Vicky Xipolitakis, Mica Viciconte , el Mono de Kapanga y Tomás Fonzi.

Hasta pronto. Andy Chango fue eliminado de Masterchef Celebrity en una noche para el olvido

Al entrar al estudio, Wanda Nara le pregunta a Mica Viciconte cuál es el secreto para ganar Masterchef Celebrity , y ella afirmó: “Es una experiencia espectacular. Obviamente gana uno y para mí compañerismo no hay acá, o sea, tenes que ganar y ganar”. Entre risas, comentan que el Turco Husaín viene manejándose así en la competencia.

En ese momento, Damián Betular explicó la dinámica de la noche: Roberto, Vicky, el Mono y Tomás van a trabajar en duplas, mientras que Mica es comodín y cada 10 minutos va a sumarse a las duplas para ayudarlos.

Se dan cuenta que falta un ayudante y Wanda Nara se ofrece a cocinar. Rápidamente todos dicen que no, sobre todo porque tiene que conducir, y ella afirma que tiene una solución para eso y llama a Migue Granados para que la reemplace en la conducción.

image Migue Granados estuvo en MasterChef Celebrity.

Finalmente, el jurado confirmó que el Turco cocinará con Roberto, Cachete con Tomás, Ian con Vicky, Marixa con el Mono y Maxi con Wanda.

Cada dupla se fue a las cocinas y comenzaron a cocinar, con la ayuda de Mica, que comenzó con Wanda y Maxi que estaban en la primera estación.