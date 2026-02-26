jueves 26 de febrero de 2026
Todo mal.

El cruce de Germán Martitegui y Emilia Attias en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity, Germán Martitegui cuestionó que Emilia Attias volviera a terminar sobre el final y aseguró que desaprovechó la ayuda que tuvo.

Luego de preparar sushi, los participantes de Masterchef Celebrity debieron presentar sus respectivos platos ante los integrantes del jurado. Cuando fue el turno de Emilia Attias, Germán Martitegui fue tajante con su devolución y se produjo un muy tenso momento.

“No sé si soy la persona indicada para recibirte hoy, porque me enoja muchísimo que otra vez faltaban 5 segundos y estabas haciendo este rollo, no hiciste la salsa…”, comenzó Germán Martitegui.

El enojo de Germán Martitegui

Rápidamente, Germán Martitegui sentenció: “Estoy enojado y tengo razón, porque no puede ser que vos siempre llegás en los últimos 5 segundos terminando”.

image
En ese momento, Damián Betular expresó: “No quiero agregar leña al fuego, pero ella tuvo la ayuda de Matías (Totake), que la desaprovechó muchísimo porque lo tuvo parado preguntando cosas en vez de armar el roll”.

Entonces los chefs comienzan a probar los rolls de sushi que cocinó la participante y cuando terminaron de probar Wanda Nara comentó que parecía que se le había pasado el enojo, pero Germán sentenció: “No, simplemente volví a mi eje”.

