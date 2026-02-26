El cruce de Germán Martitegui y Emilia Attias en MasterChef Celebrity

Luego de preparar sushi, los participantes de Masterchef Celebrity debieron presentar sus respectivos platos ante los integrantes del jurado. Cuando fue el turno de Emilia Attias , Germán Martitegui fue tajante con su devolución y se produjo un muy tenso momento.

“No sé si soy la persona indicada para recibirte hoy, porque me enoja muchísimo que otra vez faltaban 5 segundos y estabas haciendo este rollo, no hiciste la salsa…”, comenzó Germán Martitegui.

Hasta pronto. La emotiva despedida de Susana Roccasalvo de MasterChef Celebrity

Cierre de semana. Tensión en la gala de MasterChef Celebrity y una decisión del jurado sorprendente

En su descargo ante los jurados, Emilia Attias afirmó que lo terminó finalmente y que la salsa para el sushi la hizo, pero no llegó a emplatar en una noche complicada en MasterChef Celebrity.

Rápidamente, Germán Martitegui sentenció: “Estoy enojado y tengo razón, porque no puede ser que vos siempre llegás en los últimos 5 segundos terminando”.

image Germán Martitegui se quejó del plato de Emilia Attias.

En ese momento, Damián Betular expresó: “No quiero agregar leña al fuego, pero ella tuvo la ayuda de Matías (Totake), que la desaprovechó muchísimo porque lo tuvo parado preguntando cosas en vez de armar el roll”.

Entonces los chefs comienzan a probar los rolls de sushi que cocinó la participante y cuando terminaron de probar Wanda Nara comentó que parecía que se le había pasado el enojo, pero Germán sentenció: “No, simplemente volví a mi eje”.