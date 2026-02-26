jueves 26 de febrero de 2026
Escribinos
26 de febrero de 2026
Para agendar.

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas

Ricky Martín anunció su regreso a la Argentina, a tres años de su última visita al país, en una escala de los shows programados de su gira "Live 2026".

Ricky Martin, de regreso en Argentina.&nbsp;

Ricky Martin, de regreso en Argentina. 

A tres años de su última visita, Ricky Martin confirmó su esperado regreso a la Argentina para presentarse en Buenos Aires con un espectáculo que forma parte de su gira mundial “Live 2026”, luego de recorrer escenarios internacionales con localidades agotadas.

Ricky Martin se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en una escala de una serie de shows sudamericanos que también incluirá paradas en Montevideo y Asunción.

Lee además
Lali Espósito y Ricky Martin, en el Teatro Colón.
Va de retro

Lali Espósito contó una desconocida anécdota con Ricky Martin
El ícono del pop latino sigue conquistando fans de todo el mundo.
Un fuego

Ricky Martin enciende las redes con una foto provocadora

Incluye desde “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

image
Ricky Martin vuelve a la Argentina.

Ricky Martin vuelve a la Argentina.

Cuándo se venden las entradas para Ricky Martin

La preventa exclusiva con tarjetas Santander comenzará el lunes 2 de marzo a las 12 y permitirá acceder a las entradas en hasta seis cuotas sin interés. Una vez finalizada esa instancia, se habilitará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Los tickets para Ricky Martin se podrán conseguir únicamente a través del sistema All Access. Se espera una fuerte demanda, en línea con lo ocurrido en sus visitas anteriores y seguramente sume otras fechas.

Temas
Seguí leyendo

Lali Espósito contó una desconocida anécdota con Ricky Martin

Ricky Martin enciende las redes con una foto provocadora

El grupo de Lomas La Plena del Sur recibió el reconocimiento de Ricky Martin y Bad Bunny

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nominaron por primera vez en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ricky Martin, de regreso en Argentina. 
Para agendar.

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas