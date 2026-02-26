A tres años de su última visita, Ricky Martin confirmó su esperado regreso a la Argentina para presentarse en Buenos Aires con un espectáculo que forma parte de su gira mundial “Live 2026”, luego de recorrer escenarios internacionales con localidades agotadas.

Ricky Martin se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo , en una escala de una serie de shows sudamericanos que también incluirá paradas en Montevideo y Asunción.

La lista de canciones de esta gira de Ricky Martin está pensada como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio.

Incluye desde “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

image Ricky Martin vuelve a la Argentina.

Cuándo se venden las entradas para Ricky Martin

La preventa exclusiva con tarjetas Santander comenzará el lunes 2 de marzo a las 12 y permitirá acceder a las entradas en hasta seis cuotas sin interés. Una vez finalizada esa instancia, se habilitará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Los tickets para Ricky Martin se podrán conseguir únicamente a través del sistema All Access. Se espera una fuerte demanda, en línea con lo ocurrido en sus visitas anteriores y seguramente sume otras fechas.