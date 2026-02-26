Suman vehículos para fortalecer la salud en Lomas de Zamora.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak junto al intendente de Lomas de Zamora , Federico Otermín , encabezó la entrega de dos camionetas Partner destinadas a fortalecer el trabajo de los equipos de salud mental en las Regiones Sanitarias V y VI.

Kreplak concurrió acompañado por la viceministra de Salud, Alexia Navarro y por la Subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias, Julieta Calmels.

Para agendar. Uno por uno: qué servicios pediátricos ofrece el Hospital Alende

Cuidados. Así son los operativos de salud en los distintos barrios de Lomas

La actividad se realizó en el Centro de Salud Mental y Consumo Problemático “Martha Brea” de Lomas de Zamora , donde próximamente comenzarán obras de ampliación de la sala de internación que permitirán pasar de 24 a 45 camas.

Las nuevas unidades estarán destinadas a los Equipos Móviles de Enlace Comunitario, cuya implementación busca garantizar la continuidad de cuidados desde una lógica territorial y de georreferenciación. Su carácter móvil permite el trabajo extramuros de equipos interdisciplinarios que desarrollan tareas acordes al funcionamiento de la red local de servicios de salud.

otermín y kreplak. La actividad se realizó en el Centro de Salud Mental y Consumo Problemático “Martha Brea” de Lomas de Zamora.

Cobertura en toda la región

Luego de la entrega, las autoridades recorrieron el Centro “Martha Brea”, donde se realizará una ampliación de la sala de internación para pasar de 24 camas a 45. Esta obra significará una inversión de $230 millones.

Actualmente funcionan Equipos Móviles en las cinco regiones del Conurbano bonaerense (Regiones Sanitarias V, VI, VII, XI y XII). En conjunto, los dispositivos de Enlace Comunitario de estas regiones atendieron 4.162 personas y realizaron 16.582 prestaciones.

En la Región Sanitaria V, durante 2025, la Red Provincial de Atención en Salud Mental y Consumos Problemáticos asistió a 3.264 personas y concretó 18.347 prestaciones. Esta región cuenta con 16 dispositivos específicos de atención en salud mental y consumos problemáticos.