Trata de personas: desbarataron una red de explotación sexual con allanamientos en Lomas de Zamora

Personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado desarticuló una red de explotación sexual que operaba bajo la fachada de centros de masajes en el sur del Conurbano Bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, donde rescataron víctimas de trata de personas .

El operativo consistió en 14 allanamientos simultaneos, que incluyeron objetivos en Avellaneda, Lanús , Lomas de Zamora , La Matanza y distintos barrios de Capital Federal. En total, hubo seis detenidos y 10 personas puestas a salvo.

INVESTIGACIÓN Un caso de trata de personas en un prostíbulo pasará a la Justicia Federal

La investigación está a cargo de la UFI 8 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana , con intervención del Juzgado de Garantías 1, encabezado por la jueza Mariela Gladys Bonafine .

De acuerdo con la pesquisa, la organización estaba integrada por diez mujeres y tres hombres mayores de edad, quienes administraban al menos cinco departamentos privados presentados como “casas de masajes” en Lanús Este, Lanús Oeste y Lomas de Zamora. Allí se habría constatado la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Trata de personas (1) Dos de las detenidas por el caso de trata de personas.

Allanamientos por trata de personas en Lomas de Zamora

Durante los allanamientos, los investigadores rescataron a diez víctimas: ocho mujeres adultas y dos menores de edad —un varón y una mujer—. Según la causa, las víctimas eran trasladadas entre los distintos domicilios y los pagos se canalizaban a través de billeteras virtuales, mecanismo que también se utilizaba para distribuir el dinero entre los miembros de la red.

En los procedimientos se secuestraron 37 teléfonos celulares, dos tablets, siete notebooks, 1.500.000 pesos en efectivo, tres dólares estadounidenses, anotaciones manuscritas, accesorios sexuales y varias armas de fuego. Entre estas últimas se contabilizaron una pistola Browning calibre .32 sin numeración, dos revólveres calibre .38 también sin numeración y un revólver Dóberman calibre 32 largo.

Los seis imputados —cuatro mujeres y dos hombres— quedaron a disposición de la Justicia y fueron citados a declaración indagatoria en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. En paralelo, la División de Rescate de la Procuración intervino para asistir y contener a las víctimas, quienes fueron trasladadas a sede fiscal para recibir acompañamiento y resguardo. La causa continúa en etapa de instrucción mientras se analizan las pruebas recolectadas y la situación procesal de los acusados.