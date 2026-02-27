viernes 27 de febrero de 2026
Escribinos
27 de febrero de 2026
¡Ups!

Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa

Pincoya y Brian Sarmiento, el exfutbolista de Banfield, protagonizaron un muy picante momento en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada. 

Gran Hermano Generación Dorada comenzó hace pocos días en la pantalla de Telefe y los jugadores ya demostraron que están dispuestos a todo. Mientras que la casa ya vivió el primer consentimiento protagonizado por Pincoya y Brian Sarmiento, el exfutbolista de Banfield.

Pincoya ya se metió en la pileta interna completamente desnuda, lo que despertó la curiosidad de Brian Sarmiento. Sentado en el living del jardín con la participante chilena en otro puff, el futbolista le preguntó: “Con las tetas no pasa nada, pero ahí abajo, ¿es posible que te tapes?”. “No, no es negociable”, le respondió.

Lee además
Nominaron por primera vez en Gran Hermano Generación Dorada. 
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados
Divina Gloria dejó Gran Hermano Generación Dorada. 
Preocupación.

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa
Embed

Pincoya y Brian Sarmiento, picantes en Gran Hermano Generación Dorada

La conversación entre Pincoya y Brian Sarmiento se fue poniendo más picante y ambos siguieron el juego. “Y ponele que yo me meta ahí y me meta también en bolas y estamos nadando y nos abrazamos”, le planteó el ex Banfield.

“No pasa nada, no importa. Hacemos agüita”, contestó Pincoya. Mientras que Luego, ella redobló la apuesta: lo tomó de la mano y lo llevó a su cama en la habitación de mujeres.

Sin título-1
Brian Sarmiento y Pincoya, en Gran Hermano Generación Dorada.

Brian Sarmiento y Pincoya, en Gran Hermano Generación Dorada.

“El primer consentimiento”, lanzó la jugadora. En el cuarto estaba Solange Abraham, a quien le dijo: “Duerme tú, tú no mires”. “Yo no estoy a favor del sexo, chicos”, contestó la mediática, a modo de broma. Muy filosa, Pincoya disparó: “Ah, bueno, tú no, nosotros sí”.

Ya a punto de meterse en la cama, le explicó a Brian Sarmiento: “Hacemos dedos para arriba y nos podemos encamar. Que nos grabe todo el mundo. Ya que estamos nominados, hacemos toda la wea. Y hacemos sexo”. Finalmente, la escena terminó con Pincoya fingiendo sus gemidos y con el exjugador completamente tentado de risa.

Temas
Seguí leyendo

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

De qué falleció el papá de Daniela de Lucía de Gran Hermano

Quiénes fueron los primeros salvados de Gran Hermano Generación Dorada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Barbi Recanati, en Temperley. 
Recomendados.

Finde en Lomas de Zamora: Barbi Recanati y toda la movida local

Las más leídas

Te Puede Interesar

Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada. 
¡Ups!

Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa