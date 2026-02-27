Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa

Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada.
Gran Hermano Generación Dorada comenzó hace pocos días en la pantalla de Telefe y los jugadores ya demostraron que están dispuestos a todo. Mientras que la casa ya vivió el primer consentimiento protagonizado por Pincoya yBrian Sarmiento, el exfutbolista de Banfield.
Pincoya ya se metió en la pileta interna completamente desnuda, lo que despertó la curiosidad de Brian Sarmiento. Sentado en el living del jardín con la participante chilena en otro puff, el futbolista le preguntó: “Con las tetas no pasa nada, pero ahí abajo, ¿es posible que te tapes?”. “No, no es negociable”, le respondió.
Pincoya y Brian Sarmiento, picantes en Gran Hermano Generación Dorada
La conversación entre Pincoya y Brian Sarmiento se fue poniendo más picante y ambos siguieron el juego. “Y ponele que yo me meta ahí y me meta también en bolas y estamos nadando y nos abrazamos”, le planteó el ex Banfield.
“No pasa nada, no importa. Hacemos agüita”, contestó Pincoya. Mientras que Luego, ella redobló la apuesta: lo tomó de la mano y lo llevó a su cama en la habitación de mujeres.
“El primer consentimiento”, lanzó la jugadora. En el cuarto estaba Solange Abraham, a quien le dijo: “Duerme tú, tú no mires”. “Yo no estoy a favor del sexo, chicos”, contestó la mediática, a modo de broma. Muy filosa, Pincoya disparó: “Ah, bueno, tú no, nosotros sí”.
Ya a punto de meterse en la cama, le explicó a Brian Sarmiento: “Hacemos dedos para arriba y nos podemos encamar. Que nos grabe todo el mundo. Ya que estamos nominados, hacemos toda la wea. Y hacemos sexo”. Finalmente, la escena terminó con Pincoya fingiendo sus gemidos y con el exjugador completamente tentado de risa.