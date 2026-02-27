Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa

Gran Hermano Generación Dorada comenzó hace pocos días en la pantalla de Telefe y los jugadores ya demostraron que están dispuestos a todo. Mientras que la casa ya vivió el primer consentimiento protagonizado por Pincoya y Brian Sarmiento , el exfutbolista de Banfield .

Pincoya ya se metió en la pileta interna completamente desnuda, lo que despertó la curiosidad de Brian Sarmiento . Sentado en el living del jardín con la participante chilena en otro puff, el futbolista le preguntó: “Con las tetas no pasa nada, pero ahí abajo, ¿es posible que te tapes?”. “No, no es negociable”, le respondió.

La conversación entre Pincoya y Brian Sarmiento se fue poniendo más picante y ambos siguieron el juego. “Y ponele que yo me meta ahí y me meta también en bolas y estamos nadando y nos abrazamos”, le planteó el ex Banfield.

“No pasa nada, no importa. Hacemos agüita”, contestó Pincoya. Mientras que Luego, ella redobló la apuesta: lo tomó de la mano y lo llevó a su cama en la habitación de mujeres.

Sin título-1 Brian Sarmiento y Pincoya, en Gran Hermano Generación Dorada.

“El primer consentimiento”, lanzó la jugadora. En el cuarto estaba Solange Abraham, a quien le dijo: “Duerme tú, tú no mires”. “Yo no estoy a favor del sexo, chicos”, contestó la mediática, a modo de broma. Muy filosa, Pincoya disparó: “Ah, bueno, tú no, nosotros sí”.

Ya a punto de meterse en la cama, le explicó a Brian Sarmiento: “Hacemos dedos para arriba y nos podemos encamar. Que nos grabe todo el mundo. Ya que estamos nominados, hacemos toda la wea. Y hacemos sexo”. Finalmente, la escena terminó con Pincoya fingiendo sus gemidos y con el exjugador completamente tentado de risa.