Finde en Lomas de Zamora: Barbi Recanati y toda la movida local

Este fin de semana, Lomas de Zamora tendrá la visita de Barbi Recanati, que presentará sus nuevas canciones, junto con funciones de teatro , shows de humor, propuestas ideales para los más bajitos y muchas bandas de rock sonando en vivo.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se arma una noche a puro folklore y canto surero con Mario Adrián Pérez, Eduardo Suárez, Lihuel Rodriguez, Gisela Chimenti y Nico Mirabelli.

Gratis. Llega a la Plaza Grigera el primer Sunset para disfrutar de música y del atardecer

Finde cultural. Ilustraciones y una obra de teatro infantil, en el Teatro de Lomas

Mientras que el domingo a las 17 sale a escena la obra “Una noche en la biblioteca”, una aventura multicuentos que recupera el valor de los libros y la lectura para los más bajitos.

En el Café Dalí de Lomas de Zamora, Pellegrini 201, el viernes a las 21 mostrarán sus canciones Daniel Alvarez, Marcela y Damian Illescas . También se suman Mirtha Abalo y Claudio Pavazza.

Propuesta para los más bajitos en Lomas de Zamora.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el domingo a las 17 sale a escena “Gatiaventuras en la casa de muñecas”, una obra ideal para los más bajitos.

El Festival Under Refu, con bandas de la rock de la región sonando en vivo, tendrá su nueva edición el viernes desde las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

En el Country Resto de Banfield, Belgrano 1783, el sábado a las 21 sale a escena el Café Concert “El Regreso”, con Agustina Sanguinetti y un gran elenco.

Más rock en vivo y otras propuestas

La reconocida artista Barbi Recanati, nominada dos veces al Latin Grammy y es ganadora del premio Gardel, presenta sus nuevas canciones en vivo el viernes a las 20 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, presenta el sábado desde las 18 el Festival para las Infancias, para conocer las actividades para niños y niñas que propone ese espacio.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará Relax 85, con clásicos el rock argentino, y el sábado será el turno de Mary Sun y los deshollinadores con un homenaje a las mujeres del rock.

Carla Ucelli presenta “Entrada General”, donde cuenta cómo atravesar la adultez y a intentar definirse en un show unipersonal pero con muchas personalidades, el viernes a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 habrá boleros de la mano de Rocio, Aarón y Mauro, y el sábado llegan los sonidos de la naturaleza hechos canción de Menos es Más Banda.