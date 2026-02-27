La racha que mantuvo Lanús con su consagración ante Flamengo por la Recopa Sudamericana

Lanús hizo historia con su consagración ante el Flamengo en el mítico Maracaná . La Recopa ya está en las vitrinas del Granate , después de adjudicarse la serie por un marcador global de 4 a 2 que ya quedó grabado en la memoria de todos los hinchas que coparon La Fortaleza y dieron la vuelta olímpica en Brasil.

De esta manera, Lanús consiguió su primera Recopa Sudamericana , se tomó revancha de la que había perdido en el 2014 ante Atlético Mineiro y obtuvo el cuarto título internacional de su historia. Además, mantuvo la racha reciente que involucra a equipos argentinos sobre los brasileños.

Los últimos cuatro enfrentamientos entre argentinos ante brasileños en la Recopa fueron para clubes de nuestro país. En 2019, River Plate le ganó a Athletico Paranaense, en 2021, Defensa y Justicia a Palmeiras y en 2025, Racing a Botafogo. Ahora el Granate agrandó esta estadística.

En cuanto al historial de la Recopa Sudamericana, el dominio general le corresponde a los brasileños: 13 títulos contra 12 de Argentina. Sin embargo, en las finales mano a mano entre clubes de ambos países, ahora quedaron igualados, con 5 títulos cada uno .

Con el título obtenido, el Granate se suma a la lista de equipos que consiguieron la Recopa:

Boca Juniors 4 (1990, 2005, 2006, 2008)

(1990, 2005, 2006, 2008) River Plate 3 (2015, 2016, 2019)

(2015, 2016, 2019) Gremio 2 (1996, 2018)

Internacional 2 (2007, 2011)

Liga Deportiva Universitaria de Quito 2 (2009, 2010)

Olimpia 2 (1991, 2003)

San Pablo 2 (1993, 1994)

Atlético Mineiro 1 (2014)

Atlético Nacional 1 (2017)

Cienciano 1 (2004)

Colo-Colo 1 (1992)

Corinthians 1 (2013)

Cruzeiro 1 (1998)

Defensa y Justicia 1 (2021)

(2021) Flamengo 1 (2020)

Fluminense 1 (2024)

Independiente 1 (1995)

(1995) Independiente del Valle 1 (2023)

Nacional 1 (1989)

Palmeiras 1 (2022)

Racing Club 1 (2025)

(2025) Santos 1 (2012)

Vélez Sarsfield 1 (1997)

(1997) Lanús 1 (2026)

Lanús inscribió su nombre en la lista de equipos y selecciones que se consagraron en el Maracaná

Con la obtención de la Recopa Sudamericana 2026, el Granate se sumó a la lista de equipos y selecciones que supieron dar la vuelta olímpica en el mítico Maracaná. A lo largo de la historia, son pocos los que pueden sacar pecho en un estadio que fue inaugurado para el Mundial de Brasil 1950 y sufrió el primer Maracanazo con la consagración de Uruguay en aquel campeonato del mundo.

Luego, un equipo argentino inscribió su nombre en la historia grande del fútbol. Fue Independiente en 1964 que eliminó al Santos de Pelé por la Copa Libertadores en semifinales al ganarle por 3 a 2 en el Maracaná. Además, el conjunto de Avellaneda se alzó con la Supercopa Sudamericana en 1995 ante el Flamengo de Romario y en 2017 ante el mismo equipo carioca con el título logrado en la Sudamericana.

Por su parte, en el 2021 la Selección Argentina gritó campeón de la Copa América tras ganarle a Brasil por 1 a 0 con gol de Ángel Di María. Fue una noche mágica en la que Lionel Messi obtuvo su primer título con el combinado albiceleste.

Ahora, Lanús inscribió su nombre en la historia grande del fútbol mundial. La victoria por 3 a 2 sobre el Flamengo en el Maracaná un 26 de febrero de 2026 ya quedó en los registros y guardada a fuego en los corazones de todos los hinchas Granates.