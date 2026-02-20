La curiosa frase de Mauricio Pellegrino tras el triunfo de Lanús: "Una semana sos príncipe; otra, sapo"

En Lanús todo es felicidad después del triunfo por 1 a 0 sobre Flamengo en La Fortaleza . Se habla de exhibición, de un equipo que borró de la cancha al último campeón de la Copa Libertadores y que se jugará su chance de ganar la primera Recopa Sudamericana de su historia en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Sin embargo, su entrenador Mauricio Pellegrino eligió la cautela a la hora de analizar el encuentro. Fiel a su estilo, mantuvo la mesura y entregó una particular reflexión en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante los brasileños. Una definición que no será para nada sencilla para Lanús, en la que se juega a todo o nada su chance de sumar otra estrella a sus vitrinas.

El entrenador de Lanús sabe lo que representan las finales. Conocedor de la gloria como futbolista en su etapa en Vélez Sarfield durante la década del 90, compañero de José Luis Chilavert quien patentó la frase "tu no has ganado nada" y con José Turu Flores ahora como ayudante de campo intenta transmitir a sus dirigidos las presiones que sufrió en el pasado y las traslada como director técnico a sus dirigidos.

“Una semana sos príncipe y otra sapo“, expresó el entrenador en conferencia de prensa. Luego, manifestó: “Esperamos tener la capacidad para estar al nivel en que estuvimos hoy. Ojalá podamos salir de la mejor manera, como todos deseamos“.

Su equipo logró imponerse gracias a un tanto de Rodrigo Castillo, quien participó en el encuentro a pesar de un leve desgarro. El técnico no dudó en resaltar su determinación para estar presente en el duelo. “Trabajó mucho para poder adelantar los plazos de recuperación, y aunque todo conlleva un riesgo, los médicos nos dieron confianza. Si había un momento para hacerlo, era este. Realizó un buen partido, se lo notó entero“, subrayó.

A su vez, afirmó: “Estamos en camino, la mitad. Hemos marcado un gol. Falta la segunda parte, la más difícil, la definitoria. Fue un partido complicado y en su cancha lo será aún más con su público. Pero será una hermosa experiencia para nosotros, ya que nos impulsará a buscar nuestra mejor versión”.

pellegrino y felipe luiz Pellegrino le ganó la batalla táctica a Felipe Luiz en el primer duelo copero.

Mauricio Pellegrino ya sabe lo que es ganar la Recopa

Longaniza ya conquistó la Recopa Sudamericana como futbolista. Fue en 1997 cuando Vélez se impuso sobre River en Kobe, Japón, y de esa manera aquel equipo dirigido por Osvaldo Piazza se adjudicó el trofeo. Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos, Pellegrino disfrutó de las atajadas de José Luis Félix Chilavert en los penales y celebró junto a sus compañeros.

Ahora, será el turno de buscar su segunda Recopa pero ahora como entrenador. Junto al Turu Flores como ayudante de campo, los ex Vélez quieren ir por la gloria con Lanús para bajar al superpoderoso Flamengo de los millones en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.