Mauricio Pellegrino, preocupado por el juego de Lanús de cara a la Recopa

Lanús dejó el invicto en Torneo Apertura y algo más en Avellaneda. El Granate de Mauricio Pellegrino , a pesar de algunas bajas por lesiones y reservas con vistas para la primera final de la Recopa Sudamericana , volvió a tener un flojo nivel futbolístico e Independiente no se lo perdonó.

“No estamos conformes con el nivel defensivo, son cosas que tenemos que mejorar”, admitió el entrenador de Lanús luego del 0-2. Aunque también reconoció que les faltó peso arriba. “Si bien al equipo le faltó peso en la ofensiva, creía que algunas cosas podíamos corregir, principalmente en lo que respecta a tener un poco más de movilidad y profundidad”, agregó.

Por primera vez en la temporada, el técnico rotó la formación, sabiendo que muchos de los que ingresaron no tenían los minutos suficientes. “Son jugadores que han tenido un gran nivel. Sabía que a los chicos que no venían teniendo minutos, les podía llegar a costar en la parte final del partido, como el caso de Felipe (Peña Biafore) o Walter (Bou), que es normal que no hayan tenido el ritmo de resto de sus compañeros”, argumentó.

Sobre el bajo nivel Walter Bou, afirmó que “el año pasado cuando lo necesitamos estuvo e hizo goles. No es fácil entrar en este tipo de partidos cuando uno no viene jugando. Él hizo un gran esfuerzo para superar varias molestias que tuvo durante el proceso. Ojalá que pueda recuperar su nivel”.

La ilusión por la Recopa Sudamericana

El jueves, en la Fortaleza, Lanús asumirá la primera final de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, de Brasil. Una semana después, se definirá al campeón en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. “Va a ser una final larga. Sabemos que es un equipo que tiene un gran nivel”, reconoció sobre lo que se viene para el Granate.

Sin embargo, el oriundo de Leones confía en el potencial que pueda desarrollar Lanús, tanto en Buenos Aires, como en Brasil. “Los deportes en equipo dependen mucho de la capacidad colectiva y no del nivel individual de cada jugador”, dijo en ese aspecto.

También explicó que Lanús buscará “hacer lo máximo que esté a nuestro alcance para poder llevar a cabo el mejor partido posible”. Y dejó un mensaje al hincha: “Lo que le digo a la gente es que vaya con la misma ilusión que tenemos nosotros, y que nos ayude porque sentimos esa energía positiva. Ojalá que pueda ser una gran fiesta para todo el pueblo Granate”.