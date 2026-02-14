Frank Fabra reveló que Lanús fue a buscarlo en este mercado de pases

Frank Fabra reveló que Lanús se interesó en él en este mercado de pases.

En las últimas horas, el lateral colombiano Frank Fabra hizo una revelación inesperada completamente: luego de haber quedado libre de Boca, Lanús fue uno de los clubes del fútbol argentino que lo buscó en este mercado de pases.

"Me querían Independiente, San Lorenzo, Huracán, Talleres y Lanús", contó Frank Fabra, explicando que de donde más cerca estuvo fue del equipo cordobés, por su relación con Carlitos Tevez. En el Granate ni siquiera trascendió el interés.

Sin embargo, el lateral colombia fue contundente al momento de explicar por qué no prosperó ninguno de los ofrecimientos del fútbol local. "En la Argentina, me hice la promesa de jugar sólo en Boca", aclaró.

