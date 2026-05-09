Lanús afronta un duro examen ante Argentinos Juniors para seguir en carrera

Lanús visitará este sábado a Argentinos Juniors en un duro cruce por los octavos de final del Torneo Apertura . En el estadio Diego Armando Maradona, intentará recuperarse de la derrota ante Always Ready por la Copa Libertadores y buscará un triunfo que le permita seguir en carrera en el certamen local.

El partido arrancará a las 21.30, tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y contará con televisación por TNT Sports, en lo que será un interesante partido entre dos equipos que quieren llegar lejos en los playoffs. En el VAR estará Facundo Tello .

Sin ideas. Lanús empató con Riestra y definirá de visitante en octavos de final

Lanús llega a este partido con bastante cansancio después de lo que fue su excursión por El Alto, en La Paz , donde tuvo que jugar a más de 4.000 metros de altura. Si bien tuvo cuatro días de descanso, la exigencia física fue mucha.

A pesar de esto, Mauricio Pellegrino no guardará titulares y saldrá a jugar este partido con lo mejor que tiene a disposición. Por eso, el equipo será similar al que jugó el martes ante Always Ready por la Copa Libertadores.

Argentinos Juniors, un rival peligroso para Lanús

El Bicho se hace muy fuerte en La Paternal y eso es un problema para un conjunto granate que, además, no llega en su mejor momento. Y los números del equipo de Nicolás Diez asustan: consiguió el 77,7% de los puntos en juego en su estadio durante el Torneo Apertura.

estadio argentinos juniors Lanús visitará donde Argentinos no perdió en este año.

Con seis victorias y tres empates, Argentinos cerró la fase regular como el equipo con la mejor producción en condición de local y se perfila como candidato ante el Granate, que afuera de su cancha suma tres victorias, dos empates y tres derrotas.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Eric Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lezcano, Federico Fattori,Nicolás Oroz; Facundo Janikoski, Tomás Molina, Iván Morales.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer. Hora: 21.30. Cancha: Argentinos Juniors. TV: TNT Sports.