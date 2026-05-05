Lanús la pasó mal en la altura y fue goleado por Always Ready por la Copa Libertadores

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En la altura, Lanús no tuvo respuestas y fue goleado por Always Ready

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Lanús tuvo una noche para el olvido en la altura de La Paz y fue goleado por Always Ready, que sumó su primera victoria en el certamen, en uno de los partidos válidos por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

El Granate la pasó mal de entrada y el equipo boliviano, que sacó provecho de la altura, no lo perdonó. A los 23 minutos abrió el marcador con un golazo de Richer Gómez, después estiró la diferencia con por intermedio Enrique Triverio y en el inicio del complemento liquidó la historia con un gol de Joel Amoroso. En el cierre del partido, Marcelo Suárez le puso el moño a la goleada.

A pesar de la goleada, Nahuel Losada tuvo una buena noche y fue uno de los pocos destacados del equipo de Mauricio Pellegrino. A los 8 minutos, le atajó un penal a Saucedo y en la previa al primer gol, sacó un claro mano a mano a Jesús Maraude, a quien minutos más tarde le ahogaría nuevamente un gol. Sin embargo después no puso hacer nada en los goles de Triverio y Amoroso, y en el último gol tuvo responsabilidad, ya que el balón se le escurrió entre las piernas.

En definitiva, Lanús nunca estuvo en partido. Desde el comienzo, sintió el tema de la altura y le costó mucho pasar al ataque, a tal punto que la única vez que obligó al arquero local fue a los 14 minutos del complemento con un remate desde afuera del área de Marcelino Moreno.

De esta manera, el equipo granate se vuelve de Bolivia con una dura derrota, pero sigue en carrera en su grupo. Con seis puntos, se mantiene en el segundo lugar, aunque un empate entre Mirassol y Liga de Quito lo haría bajar al tercer puesto. Por eso, el próximo partido ante Liga, en Quito, a quien ya le ganó en la Fortaleza, será clave para acercarse al objetivo de avanzar de fase.