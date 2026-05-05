miércoles 06 de mayo de 2026
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5 de mayo de 2026
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Lanús la pasó mal en la altura y fue goleado por Always Ready por la Copa Libertadores

El equipo boliviano se lució en el estadio Municipal de El Alto y le ganó con autoridad por 4 a 0 al Granate, que sufrió su segunda derrota en el torneo.

Lanús no puede con Always Ready.

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En la altura, Lanús no tuvo respuestas y fue goleado por Always Ready

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Lanús tuvo una noche para el olvido en la altura de La Paz y fue goleado por Always Ready, que sumó su primera victoria en el certamen, en uno de los partidos válidos por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

El Granate la pasó mal de entrada y el equipo boliviano, que sacó provecho de la altura, no lo perdonó. A los 23 minutos abrió el marcador con un golazo de Richer Gómez, después estiró la diferencia con por intermedio Enrique Triverio y en el inicio del complemento liquidó la historia con un gol de Joel Amoroso. En el cierre del partido, Marcelo Suárez le puso el moño a la goleada.

A pesar de la goleada, Nahuel Losada tuvo una buena noche y fue uno de los pocos destacados del equipo de Mauricio Pellegrino. A los 8 minutos, le atajó un penal a Saucedo y en la previa al primer gol, sacó un claro mano a mano a Jesús Maraude, a quien minutos más tarde le ahogaría nuevamente un gol. Sin embargo después no puso hacer nada en los goles de Triverio y Amoroso, y en el último gol tuvo responsabilidad, ya que el balón se le escurrió entre las piernas.

En definitiva, Lanús nunca estuvo en partido. Desde el comienzo, sintió el tema de la altura y le costó mucho pasar al ataque, a tal punto que la única vez que obligó al arquero local fue a los 14 minutos del complemento con un remate desde afuera del área de Marcelino Moreno.

De esta manera, el equipo granate se vuelve de Bolivia con una dura derrota, pero sigue en carrera en su grupo. Con seis puntos, se mantiene en el segundo lugar, aunque un empate entre Mirassol y Liga de Quito lo haría bajar al tercer puesto. Por eso, el próximo partido ante Liga, en Quito, a quien ya le ganó en la Fortaleza, será clave para acercarse al objetivo de avanzar de fase.

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¡Final del partido: Lanús perdió ante Always Ready!

Lanús no la pasó bien en la altura de Bolivia, y fue goleado por 4 a 0 ante Always Ready por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

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¡OTRO GOL DE ALWAYS READY!

43' ST. El local volvió a probar desde afuera del área y convirtió su cuarto gol, esta vez de Marcelo Suárez, que tuvo colaboración de Losada.

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Se juegan los minutos finales

40' ST. Después del tercer gol de Always Ready, el partido quedó liquidado en el inicio del complemento y poco pasó en el césped del estadio Municipal de El Alto, más allá de alguna aproximación de Lanús.

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Lanús tuvo la primera

14' ST. Marcelino Moreno probó desde afuera del área y exigió una buena respuesta de Alain Baroja

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¡GOL DE ALWAYS READY!

1' ST. El conjunto boliviano salió con todo a jugar el segundo tiempo y antes del minuto, amplió el triunfo con un gol de Joel Amoroso.

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¡Arrancó el segundo tiempo!

0' ST. Lanús y Always Readyn disputan los últimos minutos en la altura de La Paz.

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¡Final del primer tiempo!

45' (+2) PT. Lanús no hace pie en la altura y cae por 2 a 0 ante Always Ready, en Bolivia, por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

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¡GOL DE ALWAYS READY!

45' PT. En el cierre del primer tiempo, Enrique Triverio marcó de cabeza el segundo para el local, que le gana bien a Lanús en la altura.

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Lanús se volvió a salvar

33' PT. Always Ready lastima con la remate de media distancia, esta vez probó con Jesús Maraude y nuevamente se lució Losada.

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¡GOLAZO DE ALWAYS READY!

25' PT. En la jugada siguiente, y mientras todavía se lamentaba por la chance desperdiciada, Gómez probó desde muy lejos ante un Losada que estaba adelantado y convirtió un golazo, sacándole el máximo provecho a la altura.

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Otra vez, Losada salvó a Lanús

24' PT. A puro reflejos, el arquero reaccionó bárbaro en un mano a mano de Manaude y nuevamente se lució para mantener su valla en cero.

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¡Nahuel Losada, gigante!

12' PT. El arquero de Lanús eligió bien el palo ante el remate de Saucedo desde los 12 pasos y salvó su valla en la primera chance del local.

losada penal lanus

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¡Penal para Always Ready!

10' PT. Con asistencia del VAR, el árbitro Roberto Pérez (Perú) cobró penal a favor del local por una mano de Eduardo Salvio, a quien le pegó la pelota cuando se cubría la cara tras un centro desde la derecha.

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¡Arrancó el partido!

0' PT. Lanús y Always Ready ya juegan en el Estadio Municipal de El Alto, a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar.

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Las formaciones Always Ready vs. Lanús

Always Ready: Alain Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Alex Rambal, Dieguito Rodríguez; Héctor Cuellar, Joel Amoroso, Fernando Saucedo, Darío Torrico; Jesus Maraude y Enrique Triverio . DT: Marcelo Straccia.

Lanús: Nahuel Losada: Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Matías Sepúlveda; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30. Árbitro: Roberto Pérez (Perú). Estadio: Municipal El Alto. TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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