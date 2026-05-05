miércoles 06 de mayo de 2026
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5 de mayo de 2026
Arrestados.

Manejaban una moto robada en Lomas de Zamora, intentaron escapar de la Policía y los detuvieron

El robo había sido cometido en 2023 en Lomas. Un menor de 17 años y un joven de 19 terminaron bajo arresto.

La moto robada en Lomas de Zamora.

La moto robada en Lomas de Zamora.

Dos adolescentes fueron detenidos por la Policía en la localidad de Junín, luego de que los sorprendieran circulando en una moto que había sido robada en Lomas de Zamora.

Todo ocurrió durante una serie de operativos de controles de tránsito y picadas. Efectivos policiales observaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 e intentaron identificarlos, pero estos aceleraron y escaparon.

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Los sospechosos fueron perseguidos y finalmente rodeados y detenidos. Se trataba de un menor de 17 años y un joven de 19. Poco después de la detención, los policías se dieron cuenta por qué habían intentado escapar: la moto había sido robada en Lomas tres años antes.

De Lomas de Zamora a Junín

detenidos
El momento de la detención por la moto robada en Lomas de Zamora.

El momento de la detención por la moto robada en Lomas de Zamora.

El sistema informático policial mostró que la moto poseía un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por “robo automotor”, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El robo se había producido el 19 de septiembre de 2023, según informaron fuentes policiales a La Unión. Los jóvenes no pudieron responder sobre esta cuestión. Y como si fuera poco, se descubrió que la patente de la moto era apócrifa, al igual que la documentación.

Los dos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Junín y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente. Se le inició una causa por el delito de “encubrimiento” y tanto la moto como la documentación quedaron secuestradas.

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