Revelan por qué se separaron Pampita y Martín Pepa: "Lo agarró en algo"

Luego de idas y vueltas, Pampita y Martín Pepa habrían terminado su romance luego de una fuerte crisis que, según dan cuenta algunas versiones, se habría desencadenado por una situación que involucraría directamente al empresario del mundo del polo.

Yanina Latorre, en su programa SQP , en América TV , aseguró que Pampita estaría afectada por lo sucedido y hasta habló de infidelidades por parte de Martín Pepa.

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"Estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa ", sostuvo Yanina Latorre, al referirse al motivo que habría desencadenado la separación.

En ese sentido, la conductora aclaró que no tiene precisión sobre el hecho puntual que generó el conflicto. "No sé qué es el algo. No sé si es un engaño, una mentira o que omitió contarle algo", explicó al aire.

Yanina Latorre dio más detalles de Pampita y Martín Pepa

Yanina Latorre también sumó información sobre la reacción de la modelo tras la difusión del tema en los medios. "Se enteró de lo que conté y estaba enajenada tratando de averiguar quién me lo había dicho", reveló, dando cuenta del impacto que habría tenido la versión en el entorno de Pampita.

image Pampita y Martín Pepa.

Además, Yanina Latorre fue más allá al describir el clima que rodea la ruptura: "Algo le hizo él. ‘Se mandó una y estoy muy triste’, dijo", contó en referencia a lo que habría expresado la propia modelo en privado, según su reconstrucción del hecho.

El vínculo entre Pampita y Martín Pepa había comenzado a fines de 2024 y, según lo que trascendió en el ambiente, atravesó una pausa durante 2025 antes de llegar a su final definitivo en este 2026.